"Voják" oblouznil ženu z východní Moravy, vytáhl z ní statisíce!

Nejdříve zamilovaná slova, vidina společných chvil u dobré večeře a láhve vína. Příběhy ale končí odeslanými statisíci korun na účty v zahraničí a trestním oznámením.

To poslední mají na stole policisté z Uherského Hradiště. Po krátké známosti se prý americký voják ženě svěřil, že našel zlatý poklad!

Někdy na seznamce odpoví George, jindy John nebo Simon. Všichni dobře zabezpečení, na náročné misi. Potřebují jen "malou" pomoc. Důvěřivá žena z Uherského Hradiště přišla o půl milionu korun!

"Po několika dnech jí byly doručeny různé pokyny k platbám, například za uložení balíčku nebo za různé certifikáty," vypočítává mluvčí policie Milena Šabatová.

Celé to připomíná starou českou pohádku o voňavé jitrnici na talíři, kterou také nikdo nikdy neviděl. Stejně, jako žena z Uherského Hradiště, chtěla vojákovi pomoct i jiná z druhého konce republiky.

Že jde o podvod, jí došlo až poté, co zchudla o 130 tisíc. Pohádkám o lásce ale dokážou podlehnout i muži. Olomoucký vrchní soud před pár dny poslal na sedm let za mříže ženu, které podlehl finančník až z Norska. Podle spisu jí poslal třiapadesát milionů korun z firemních účtů. Ve vězení tak skončil i on.