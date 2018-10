Volby jsou už tento víkend! Jak hlasovat správně? NÁVOD

Není to ještě ani rok, co jsme hlasovali v parlamentních volbách, potom přišly prezidentské, a koncem týdne už zase budeme svůj hlas vhazovat do volební urny. Tyto volby se ale od předcházejících liší.



Prvním rozdílem je, že zatímco třeba ve volbách do Poslanecké sněmovny můžete vybrat konkrétního kandidáta zakroužkováním. Při volbách komunálních se křížkuje.



Hlasovací lístky do voleb do zastupitelstev jsou tištěny oboustranně, takže volič by měl dát pozor na to, že i na druhé straně mohou být kandidáti které by rád volil. Hlasovat můžete jak pro jednu konkrétní stranu, tak i pro jednotlivé kandidáty z různých politických uskupení.

Způsoby, jak vybírat, jsou tři:



1. Označit v záhlaví volební stranu nebo hnutí.

2. Zaškrtávat jednotlivé kandidáty.

3. Kombinovat obě metody

Volební systém do komunálních voleb přehledně vysvětluje také marketér Jakub Horák na svém facebooku:



V prvním případě dáváte hlas celému sloupci kandidátu. Pokud se rozhodnete pro křížkování jednotlivců, k dispozici máte jen tolik křížků, kolik je členů zastupitelstva. To zjistíte z hlasovacího lístku nebo od volební komise.

Pro to, aby byl hlas neplatný, stačí málo - například když nezakřížkujete nic, nebo naopak když zvolíte víc kandidátů, než je možné. Natržený, zmačkaný nebo ušpiněný lístek nevadí. Horší už je to s obálkami.



Voliči dostali ty hlasovací lístky v modré obálce, tu je je třeba zahodit a v žádném případě do ní nevkládat volební lístky do volební urny. K tomu slouží úřední obálky označené kulatým razítkem. Ty dostanete až ve volební místnosti. Pro volby do zastupitelstev obcí jsou obálky šedé barvy a tam kde je souběh s volbami do senátu, tak v prvním kole žlutá obálka slouží pro volby do senátu.



Hlasovat nemůžete kdekoliv. O tom, kam jít už vás měl informovat starosta, oznámení může viset třeba na úřední desce obecního úřadu. Využít ale mohl i rozhlas nebo místní tisk.



V těchto volbách mohou volit pouze lidé, kteří mají v dané obci trvalé bydliště. U cizinců je to pak tam, kde jsou trvale přihlášení. Voličské průkazy se tak pro komunální volby nevydávají.