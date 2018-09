Volební "trumf" Zelených: V Praze chtějí ubytovat 5 000 migrantů

S unikátní strategií přišli před komunálními volbami pražští Zelení. Na rozdíl od jiných stran, které striktně odmítají přijímání uprchlíků, Zelení naopak deklarují, že se migrantů nebojí. V Praze by jich chtěli ubytovat 5 000. Pomohli by prý zaplnit díry na českém pracovním trhu.

Praha si z ekonomického hlediska může pomoc migrantům dovolit a dá tak najevo ostatním lidem v Česku i v zahraničí, že je solidární, tvrdí Zelení.

"Praha je jeden z nejbohatších regionů v Evropě, je tu slušná životní úroveň a zdejší obyvatele nemají takový strach z cizinců jako jinde v republice," vysvětloval svůj návrh pro deník MF Dnes Matěj Michalk Žaloudek. Ten kandiduje za Zelené na pátém místě.

Je navíc přesvědčený, že to Praze umožní zaplnit pracovní místa, o které není zájem. S tím souhlasí i lídr kandidátky Ondřej Mirovský. "Migranty tady potřebujeme. Můžeme jimi obsadit nutné pozice a předejít zadrhnutí ekonomiky," řekl pro MF Dnes Mirovský.

Plán naráží na to, že Praha nemá volné byty. Většinu jich už město rozprodalo. Michalk Žaloudek je ale přesvědčený, že problém má řešení. Magistrát by podle pětky na kandidátce Zelených mohl podpořit lidskoprávní organizace, které uprchlíkům pomáhají a zajistily by jim bydlení.

A i v případě volebního úspěchu by pro svůj plán Zelení těžko hledali podporu. Ostatní strany přijímání uprchlíků striktně odmítají. Michalk Žaloudek přesto trvá na svém.

"S ostudou, kterou naší zemi dělá Babiš a Zeman, se nechci smířit. Odmítnout pomoc paušálně všem lidem na útěku před válkou nebo extrémní chudobou, je zoufale špatná zahraniční politika. Je to akt nelidskosti a dětinské sobeckosti, který vede k tomu, že námi v Evropě pohrdají a srovnávají nás s Orbánem. Babišova politika navíc naši zemi stojí miliardy ročně, protože české firmy mají rekordní nedostatek pracovních sil," napsal kandidát Zelených a stávající pražský zastupitel na svém facebooku.

Před čtyřmi lety kandidovali v Praze Zelení v rámci trojkoalice se STAN a KDU-ČSL. Uskupení získalo přes 11 % hlasů, skončilo na třetím místě a dostalo osm mandátů, čtyři z nich obsadili právě zástupci Zelených. Podle průzkumu agentury SANEP pro TV Nova se ale na začátku června preference Zelených pohybovaly pod 3 %.