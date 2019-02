Vráceno Polsku: České úřady už zachytily polovinu vadného masa

Polovina z dodávky problémového masa z Polska, které se dostalo do Česka, se již vrátila zpátky do Polska, nebo byla zadržena ve skladu obchodníka. ČTK to v sobotu řekl Petr Majer ze Státní veterinární správy (SVS). Do České republiky bylo podle ministerstva zemědělství exportováno celkem zhruba 300 kilogramů hovězího.