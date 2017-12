Vrah britské diplomatky promluvil: Šlo to snadno, měla krátkou sukni

Muž obviněný ze znásilnění a vraždy britské diplomatky promluvil. Policie zveřejnila část jeho výpovědi, ve které popsal, co ho vedlo k brutálnímu činu. Řidič řekl, že ho naštvala krátká sukně, kterou měla žena na sobě. Rebeku Dykesovou našli nahou v příkopu u silnice v libanonském Bejrútu, kde pracovala na britské ambasádě.

Řidič Tarek Hawchieh byl zatčen několik dní poté, co policisté našli v příkopu u dálnice v libanonském Bejrútu tělo třicetileté Britky. Byla sexuálně napadena a uškrcena. Policisté zjistili, že v den vraždy byla v oblíbeném turistickém baru v centru města. Odtud si objednala odvoz.

reklama

Policisté tak záhy zatkli podezřelého muže, který ji viděl naposledy živou – řidiče Tareka Hawchieha. Nejprve zapíral, ale záběry z kamer ho usvědčily stejně jako záznam aplikace Uber, na kterém byla zaznamenaná jeho jízda od baru až na místo, kde byla později Rebecca nalezena. „Řekl, že se mu zdála snadno dostupná. Bylo snadné ji znásilnit, měla krátkou sukni a byla cizinka,“ vypověděl podle zdroje MailOnline Tarek na policii.

Místní média uváděla, že se žena pokusila po znásilnění z auta utéct, ale muž ji zatáhl zpátky do auta a pak ji uškrtil. „Jsme šokovaní a nešťastní z toho, co se stalo. Jestli to vážně udělal, musí zůstat ve vězení na věky,“ řekla jeho matka Hassen Hawciehová.

I když byl Hawchieh několikrát ve vězení, pro přepravní službu Uber předložil čistý trestní rejstřík. To byla podle libanonského ministra vnitra velká chyba.