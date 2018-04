Vrah Mikuš půjde z vězení dřív. Zabil přítelkyni, tělo hodil do vody

Lékař Vladimír Mikuš by se mohl po jedenácti letech ve vězení dostat na svobodu. Za vraždu milenky, jejíž tělo ukryl do bedny a hodil do Orlické přehrady, byl odsouzen na 14 let. Obvodní soud pro Prahu 6 ve středu vyhověl jeho žádosti o podmínečné propuštění.

Státní zástupce proti usnesení soudu na místě podal stížnost, tou se bude zabývat pražský městský soud. Do té doby zůstane Mikuš za mřížemi.

O podmínečné propuštění žádal už loni, kdy mu ale soud nevyhověl, protože podle něj bylo příliš brzy. U dnešního jednání vypovídali dva znalci, podle kterých není předpoklad, že by trestnou činnost zopakoval.

Zavražděná Marcela Sekáčová měla s Mikušem milenecký vztah, chtěla ho ale ukončit. V únoru 2007 najednou beze stopy zmizela. Vědělo se pouze, že signál jejího mobilního telefonu byl naposledy zaznamenán poblíž Orlické přehrady.

Policie začala Mikuše hned podezírat z vraždy, chyběl ale hlavní důkaz - tělo. To stačilo jen k tomu, aby soud poslal lékaře na šest let do vězení za ublížení na zdraví s následkem smrti.

Mikuš se ale odvolal k Vrchnímu soudu v Praze a měl poměrně velkou šanci, že bude definitivně osvobozen. Pár dní před jednáním se ale stalo něco, s čím nepočítal. Z Orlické přehrady vyplavala bedna, ve které se našlo tělo pohřešované ženy.

Mikuš putoval znovu k soudu, který rozhodoval o jeho vině. Ještě ten den, kdy dostal 14 let vězení, příbuzným Sekáčové do očí tvrdil, že on vrahem není. Přiznal se až po třech letech, když se rozhodovalo, jestli půjde do mírnějšího typu věznice.

Ač odsouzený vrah, neměl se ve vězení zas tak špatně. Pracoval jako knihovník, vystudoval teologii a poměrně často mu byl trest přerušován. Pravidelně se dostával domů třeba na Vánoce. Po propuštění chce pracovat ve firmě, která pořádá zdravotnické semináře. Řekl taky, že chce působit v oblasti sociálních služeb.