"Vrať se, bez tebe to nedáváme!" prosí kamarádi ztracenou Alici (13)

Po třináctileté Alici Jelínkové pátrají policisté už čtvrtým dnem. Dívku z Chomutovska se stále nedaří najít, do hledání se proto chtějí zapojit i její kamarádi. Na sociálních sítích také Alici posílají dojemné vzkazy a prosí ji, aby se vrátila.

Alice odešla v pátek ráno z domova, do školy už ale nedorazila. Dopoledne měla autobusem odcestovat do Prahy a poté se zřejmě odpoledne vrátit. Do Jirkova, kde bydlí, ale nedojela, zřejmě vystoupila v Lounech nebo Chomutově.

Policisté dívku hledají už čtvrtým dnem. Začali prověřovat také verzi, že do Prahy vůbec neodjela a zdržuje se na Chomutovsku. Stejně smýšlí i kamarádi Alex, jak si dívka nechávala říkat. V úterý a ve středu odpoledne ji chtějí hledat po Chomutově a Jirkově.

Spolužáci i přátelé také Alici posílají dojemné vzkazy na facebooku, prosí ji, aby se vrátila domů. "Vrať se, neblbni, my to bez tebe nedáváme, Ali, chybíš nám. Dokud tě nenajdu, tak nepřestanu hledat, i kdybych tě měl hledat po celé republice," píše Roman.

"Ona byla moje všechno. ukázala mi. kdo jsem, nejúžasnější člověk na celým světě. Děkuji ti za všechno. Vrať se nám, prosím," vzkazuje Eliška. "Pokud o ní někdo něco víte, dejte mi prosím okamžitě vědět. Doufám, že jsi sakra v pohodě. Ozvi se nám," prosí i Dominika.

Policisté po Alex dál pátrají, žádný posun v případu ale zatím nezaznamenali. "Policisté pokračují v pátrání, prověřují také různé poznatky, které získali vlastním šetřením, ale i od občanů," uvedla policejní mluvčí Alena Bartošová.

Alice měří asi 160 centimetrů, je hubené postavy. Má obarvené vlasy na modrofialovou a zčásti vyholenou hlavu. Nosí výrazně modré čočky, v obou uších má piercingy. Na sobě měla zřejmě černé oblečení a na bundě pruh maskáčoviny. Rodina se bojí, že by si mohla ublížit.

Pokud jste dívku viděli nebo máte informace o tom, kde by mohla být, kontaktujte policii. Poznatky můžete volat na bezplatnou linku 158, případně hlásit na jakékoliv policejní služebně.