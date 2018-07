Vražda Lenky zůstane bez trestu! Egypt se brání i odškodnému

Útočník, který před rokem v Egyptě zabil českou turistku a dvě Němky, nejspíš do vězení nepůjde. Podle lékařů trpí mentální dysfunkcí, to ale musí ještě potvrdit soud. Pokud se tak stane, zkomplikuje verdikt jednání o odškodném.

Kvůli případu zavražděné Češky jednal v pátek náměstek ministra zahraničí Martin Smolek s egyptským charge d'affaires Ranym Mohie-Eldinem. Ten resortu potvrdil, že podle lékařských zpráv trpí útočník mozkovou dysfunkcí.

"Měl by být proto prohlášen za nesvéprávného. Lékaři ho zároveň shledali nebezpečným pro své okolí," informovalo ministerstvo na webových stránkách. Muž zatím na rozsudek čeká v detenčním zařízení. Soud musí teprve potvrdit závěry lékařů.

Pokud by útočníka shledal nesvéprávným, nemohlo by být zahájeno standardní trestní líčení a nebyl by nijak potrestán - kromě zavření do psychiatrické léčebny. Podle egyptské strany je právě tento scénář nejvíce pravděpodobný.

Takové rozhodnutí by ale zkomplikovalo jednání o odškodném pro rodinu ubodané Lenky. Egypt se odškodnění brání, aby nenastavil nechtěný precedens pro podobné případy. Pokud by nebyl muž souzen, nemusel by platit odškodné ani on.

"V rámci schůzky nevyloučila egyptská strana možnost odškodnění, její forma se nicméně bude odvíjet právě od rozhodnutí soudu o nesvéprávnosti útočníka," uvedlo ministerstvo, které se případu bude i nadále věnovat.

29letý Egypťan zaútočil na turistky na hotelové pláži v oblíbeném letovisku Hurghada loni 14. července. Dvě Němky ve věku 56 a 65 let na místě podlehly zraněním, další čtyři cizinky musely s bodnými ranami do nemocnice.

Lenka podle ministerstva utrpěla jen lehké zranění, útočník ji pobodal na zádech a na noze. Nejdříve se vše vyvíjelo dobře - žena komunikovala s rodinou a léčba byla úspěšná. Po několika dnech se ale její stav zhoršil, až zemřela. Podle rodiny dostala infekci, která způsobila selhání orgánů.

Reportáž TV Nova z loňského roku: