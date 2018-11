Vražda manželů na Písecku: Podezřelí se vrátili na místo činu!

Podle policistů se k rekonstrukci přistupuje ve fázi dokazování. Vyšetřování jihočeských kriminalistů se tak pravděpodobně dostává do závěrečné části. "Je to úkon, který nemůžeme více rozebírat nebo k němu sdělovat nějaké podrobnosti," sdělil policejní mluvčí Jiří Matzner.

Policisté okolí mobilního domku, ve kterém se brutální vražda začátkem ledna odehrála, na několik hodin úplně uzavřeli a zjišťovali, jak se vše mohlo stát.

Jasné je, že u Dobešic na Písecku 6. ledna letošního roku v mobilním domku přišel o život 60letý muž a jeho o pět let mladší žena. Policisté už dříve potvrdili, že vražda byla provedena velmi brutálním způsobem. Obviněná dvojice měla podle vyšetřovatelů pár nejméně dvacetkrát bodnout nožem.

Motivem byly nejspíš peníze. "Obviněná se s těmi zavražděnými znala. Byl to vztah kamarádský," sdělila už dříve policejní vyšetřovatelka Renata Miková.

Muže ve věku 33 let a o pět let mladší ženu policisté dopadli v poměrně krátkém čase - už 10 dní po vraždě. Skrývali se v Rumunsku a odtud chtěli pokračovat dále do Moldavska. Vyšetřování stále pokračuje, dvojice zůstává ve vazbě.