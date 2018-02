Vražda v Doubici: Podezřelého obvinili i ze šíření dětského porna!

Martin měl podle vyšetřovatelů zálibu v mnohem mladších dívkách. Do své chalupy v Doubici na Děčínsku si nastěhoval 16letou partnerku. "On s ní tady chodil normálně za ruku. Prý ji k nšmu nastěhovali rodiče. Ona s ním měla žít," prozradil soused.

Občas s nimi měla v chalupě přespávat ještě 14letá kamarádka jeho přítelkyně. 23. září pak došlo za zdmi domu k něčemu, co policie dosud vyšetřuje a podrobnosti striktně tají. Vyšetřování by mohlo být ukončeno do měsíce, poté bude obžaloba předána soudu.

Několik informací přesto z vyšetřovacího spisu uniklo. Obviněný měl nejprve začít škrtit svou přítelkyni. Mladší dívku pak měl znehybnit paralyzérem a i ji podle uniklých informací několik hodin škrtil. 14letá dívka nepřežila.

Tu starší muž naložil do auta a odvezl do nedalekého města, aby si přivolala pomoc. "Nechtěl někoho zavraždit, ani svým jednáním nepředpokládal, že by mohl někoho zbavit života. Popsal, že skutečně došlo k tomu, že určitá osoba byla zraněna a že určitá osoba zemřela," sdělil obhájce Zdeněk Pánek.

"Vraždu spáchal s rozmyslem, spáchal ji na dvou osobách a na osobě nezletilé, přičemž dílem toto dokonal a dílem je toto spácháno ve stadiu pokusu," nesouhlasí ale státní zástupce Lukáš Otipka.

Po pěti měsících vyšetřování policie přichází s dalším obviněním, které se týká dětské pornografie. Není ale jasné, co u obviněného policie našla. "V průběhu vyšetřování vyšly najevo další skutečnosti. Obvinění bylo rozšířeno o trestný čin šíření pornografie," sdělila policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.