Vrazi z Boko Haram propustili 105 unesených dívek! Pět jich zemřelo

Celkem 105 dívek do obce Dapchi dovezlo devět vozů, únosci je vysadili přímo před školou. Agentuře AFP to řekli rodiče dvou dívek. Děvčata se vrátila, aniž by předtím bylo jasné, kolik jich vlastně bude osvobozeno. Pět jich zajetí nepřežilo.

reklama

"Budeme chtít vědět více podrobností o jejich nesnázích v zajetí," prohlásil šéf podpůrné skupiny pro rodiče Bashir Manzo.

Nigerijský prezident Muhammadu Buhari už minulý týden prohlásil, že hlavní prioritou by mělo být vyjednávání, které zajistí bezpečný návrat dívek do Dapchi - spíš než použití vojenské síly.

Únosy v této oblasti nejsou ničím výjimečným. V souvislosti s únorovým únosem média připomínají podobnou událost, která se odehrála v Chiboku v dubnu 2014. Tehdy bylo odvezeno téměř 280 mladých žen, zhruba 160 dívkám se podařilo uprchnout nebo byly propuštěny. Zbytek zůstává stále v rukou radikálů.