Vrták poškodil i projíždějící metro s desítkami lidí! Starosta má důkaz

Stavební vrták prorazil tubus metra ve stanici Bořislavka 21. a voda se dostala dírou do kolejiště. Provoz byl na dvě a půl hodiny omezen a škoda se vyšplhala do milionů korun. "Došlo k provrtání betonových tybinků tunelu s následným průnikem spodní vody," uvedla mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.

Jenže to není jediný problém. Ukázalo se, že vrták projel tak hluboko, že poškodil i dvě soupravy metra. Starosta Prahy 6 přitom ještě před několika dny na základě informací od dopravního podniku všechny ujišťoval, že k ničemu takovému dojít vůbec nemohlo.

"Dopravní podnik se mohl přetrhnout, aby nás do toho metra nepustil, neustále se vymýšlely důvody, proč to nejde, že to je nebezpečné a nevím, co všechno. Až jsme to museli řešit s představenstvem dopravního podniku, kdy nakonec se řeklo, že nás tam pustí, ale bez kamer, bez foťáků," popsal Ondřej Kolář.

Po téměř dvou týdnech od havárie se tak potvrdilo, že vrták pravděpodobně poškodil i samotný vlak. "Předevčírem nám poslal někdo fotky, kde je vidět poškození těch vagónů, které rozhodně nevypadá na to, že by na ně jen spadly kusy betonu," doplnil Kolář.

"Vrtná souprava po navrtání tunelu metra ztratila přítlak, byla zastavena, a tím pádem nemohla proniknout hlouběji. Došlo pouze k poškození dvou projíždějících souprav po střetu s cizím předmětem," sdělila Řehková.

Nikdo nechce spekulovat o tom, co by se stalo, kdyby se vrták dostal jen o pár centimetrů dál. Podle mluvčí dopravního podniku ale cestující nebyli ohroženi, protože se vrták zastavil.

Výše škody na vagonech je podle dopravního podniku zhruba 167 tisíc korun. Kromě nákladů na samotné opravy musí investor zaplatit i za mimořádné jízdy služebních vlaků, které bylo nutné objednat. Na opravách tubusu metra už se začalo pracovat, měly by být hotovy příští týden.