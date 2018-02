Vrtulník s přáteli se zřítil! Tři zemřeli, žena utíkala před plameny

Skupina přátel šetřila na výlet do Velkého kaňonu déle než rok. Měl to být dokonalý dárek, který se rozhodli nadělit sami sobě k narozeninám. Jenže pohodový let se změnil v boj o život, který tři turisté prohráli. Píše o tom portál Daily Mirror.

Helikoptéra se zřítila do propasti v neděli odpoledne. 27letá Becky Dobsonová, její 30letý přítel Stuart Hill a jeho 32letý bratr Jason v troskách zemřeli. Zbytek přátel i pilot bojují o život v nemocnici, kam je přepravil záchranářský vrtulník.

Novomanželé Ellie Milwardová (29) a Jonathan Udall (32), stejně jako Jennifer Barhamová (39) a americký pilot Scott Booth (42) přežili jen zázrakem. Kamera zachytila dramatický moment, kdy jedna z žen utíká před plameny, které zachvátily vrtulník po dopadu. Není jasná, jestli šlo o Jennifer, nebo Ellie.

Tragédie se stala jen tři měsíce poté, co si Ellie a Jon před rodinou i kamarády, s nimiž na výletě byli, řekli svá ano. Skupina si podle známých byla velmi blízká, včetně zemřelých bratrů. Těm poslal srdceryvný vzkaz jejich otec.

"Útěchu nacházíme v tom, že zůstali spolu až do konce. Každý den za ně děkuji bohu. Byli milováni spoustou lidí a byli nerozdělitelní," uvedl reverend David Hill o svých synech. Příčinu tragédie vyšetřují policisté ve spolupráci s odborníky.