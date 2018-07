Všechno je podvod, zlobí se Trump na twitteru. Myslel volby v USA?

"Takže prezident Obama věděl o Rusku před volbami. Proč proti tomu něco nepodnikl? Proč neinformoval naši kampaň? Protože je to všechno velký podvod, proto. A on si myslel, že Nečestná Hillary zvítězí!!!“ objevilo se na Trumpově oficiálním účtu.

Už předminulý víkend se na stejné sociální síti ohradil proti nečinnosti administrativy bývalého šéfa Bílého domu Baracka Obamy v případu hackerského útoku na počítače Demokratické strany před posledními volbami americké hlavy státu.

Minulé pondělí Trump na summitu v Helsinkách vyjádřil svou důvěru v to, že Rusko do voleb nezasahovalo, přestože USA na základě výsledků práce skupiny zvláštního vyšetřovatele FBI Roberta Muellera z incidentu obvinily dvanáct členů ruských tajných služeb. Minulé úterý však Trump svá slova opravil s tím, že údajně chtěl říci: "Nevidím důvod, proč by to nebylo Rusko,“ přestože ještě v pondělí v Helsinkách na dotaz novináře prohlásil, že si nemyslí, že by prezidentské volby byly někým ovlivněné.

Člen Sněmovny reprezentantů USA a bývalý agent FBI Brian Fitzpatrick ale po summitu v Helsinkách prohlásil, že ruský prezident Vladimir Putin s hlavou Spojených států manipuluje. "Vladimir Putin je mistr manipulace,“ řekl.

S tím ostatně souhlasí i bývalý šéf CIA Will Hurd. Ten se nechal slyšet, že Trump "nahrává přímo do rukou Vladimira Putina“ a že se aktivně účastnil ruské dezinformační kampaně, která oslabila důvěryhodnost Spojených států amerických jak k přátelům, tak k nepřátelům.