Všimli jste si? Terezu v Ulici balil král českých diskoték! VIDEO

"Byl to DJ Uwa, kdo se snažil sbalit Terezu?" ptají se od čtvrtka fanoušci seriálu Ulice. Ano, byl! Známý český dýdžej dostal nabídku vyzkoušet si natáčení seriálu od svého kamaráda. "Přišel, jestli si tam nechci zahrát, řekl jsem, že si rád zahraju a bylo to," prozradil Uwa.

Natáčení nekonečného seriálu si pochvaluje. "Úžasný, fantastický, byl tam totiž super tým, super kolektiv. Mě to bavilo, výborně jsem se u toho zasmál. Byla to první zkušenost se seriálem. Pro mě to byl takový pětivteřinový hollywood. Byl jsem úplně nadšenej," chválí si spolupráci Uwa.

Uwa se objevil ve čtvrtečním díle. Poté, co z Coolny odešla Terezina kamarádka Magda, se zvedl od baru, a zeptal se Terezy, která tam zůstala sama, jestli si k ní může přisednout. Ta mu ale odvětila, že je na odchodu. Uwa si všimnul prstýnku na Terezině ruce.

"Pozdravujte manžela a vyřiďte mu, ať vás nenechává v baru dlouho samotnou. Je to nebezpečný," vzkázal Davidovi Kučerovi Uwa.

Na sledování Ulice Uwovi moc času nezbývá. "Dívám se málo. V televizi mi běží většinou sport. Ale já jsem doma strašně málo a většinou jenom v ranních hodinách, že to moc nestíhám," řekl TN.cz král českých diskoték.

Překvapilo ho ale, jak velký zájem jeho role v Ulici vyvolala i mezi jeho fanoušky. "Ráno jsem se vzbudil a měl jsem dohromady kolem dvou a půl tisíce nepřijatých hovorů, SMSek, zpráv na facebooku a instagramu!" prozradil Uwa.

Reakce fanoušků jsou velmi pozitivní. "Úplně super, jenom pozitivní. A nejlepší je, že se mě ptají, kdy tam budu zase. Já jim říkám, že ani nevím, že už jsem tam byl!" dodal.