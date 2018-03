Všimli jste si toho taky? Kvůli tomuhle Kalinga pořád prohrává

Kmenu Kalinga se od začátku lepí smůla na paty. V souboji o imunitu ještě nevyhráli ani jednou a ani ve hrách o odměnu se jim příliš nedaří. Středeční soutěž ale pro ně byla šitá přesně na míru. Úkolem bylo prorazit beranidlem dřevěné brány a pak ho protáhnout labyrintem.

Červená Kalinga si věřila hlavně díky silákovi Jardovi. Jenže jak se ukázalo, síla v soutěži nebyla všechno. I kvůli tomu se rozčilovala Martina v pořadu Jak to vidí Robinsoni, kam si ji společně s Janinou pozval moderátor Ondřej Novotný.

"Všímáš si, že se vaším červeným kmenem vine jako červená nit jednoho člověka, který to vždycky zkazí?" ptal se Ondra Martiny. A ta jeho slova okamžitě potvrdila. "Ano, je to Radim, díky, že to můžeme říct. Vždycky je to Radim. Už potřetí nebo počtvrté. Měl k tomu vždycky nejvíc co říct, byl samozřejmě vždycky nejchytřejší. Miluje skládačky, takže šel dopředu a prostě to zase po*ral. On na nás vůbec nemluvil," postěžovala si Martina.

Mimo kamery došlo nakonec ještě na stížnost. Radim totiž tvrdil, že jejich beranidlo bylo zaseklé. Jenže se ukázalo, že vše fungovalo, jak má. Manobo nedal soupeři šanci a s přehledem si došel pro výhru v podobě čokoládových sušenek.

