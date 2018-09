Vstup na sociální sítě až od 15 let? Piráti žádají snížení hranice

Snížení minimální věkové hranice pro vstup na sociální sítě z 15 let na 13 let je stále ve hře. Navrhli to dnes Piráti ústy poslance Tomáše Martínka v rámci návrhu zákona o zpracování osobních údajů. Většinu Sněmovny ale asi těžko přesvědčí. Proti snížení se postavily všechny sněmovní výbory, které se novými pravidly v návaznosti na evropské nařízení GDPR zabývaly.