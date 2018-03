Vteřiny před tragédií v Hostivaři: Řidič jel na červenou! NOVÉ FOTO

Snímek zachycuje situaci těsně před nárazem do skupinky čtyř chodců. Auta v levém pruhu stojí a na semaforu svítí červená. Chodci už jsou na přechodu, ale i když v levém pruhu auta už stojí, v pravém auto Škoda Fabia na světlech nezastaví.

S domněnkou, že chodci měli v momentě srážky zelenou, přišli hned po nehodě svědci tragické události. Toto tvrzení později potvrdila i jedna ze sražených žen, která při nárazu utrpěla poranění ruky. "On do nás vrazil, my jsme šli na zelenou," opakovala žena podle svědkyně, která jí pomáhala.

U řidiče provedla policie na místě dechovou zkoušku, která vyloučila užití alkoholu a jiných omamných látek. Vzhledem k věku řidiče teď policii zajímá jeho zdravotní stav. Vyšetřování okolností nehody však ještě nějaký čas potrvá. "Zásadní budou znalecké posudky, které ovšem mohou trvat i měsíce," uvedla policejní mluvčí Andrea Zoulová.



Při úterním tragickém střetu zemřel jeden muž a jedna žena. Další dvě ženy byly převezeny do vinohradské nemocnice. Mladší z obou žen (63) byla po ošetření poraněné ruky propuštěna do domácí péče. Druhá sražená (72) zůstává v péči lékařů s mnohačetnými poraněními.

