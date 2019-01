Vůdce žlutých vest zasáhli do oka! Je v umělém spánku, vše natočil

Při sobotní demonstraci v Paříži byl vážně zraněn jeden z vůdců tzv. žlutých vest. Muže údajně zasáhli policisté gumovým projektilem přímo do oka. Lékaři ho uvedli do umělého spánku, o oko nejspíš přijde.

Jerome Rodrigues v sobotu natáčel v pořadí už 11. demonstraci žlutých vest, když byl zasažen zatím neznámou střelou do oka. Podle protestujících šlo nejspíš o gumový projektil z pistole nebo část granátu se slzným plynem. Informuje o tom portál France Bleu.

Na videu, které Rodrigues zveřejnil na sociálních sítích, jsou vidět policisté, mířící na demonstranty pistolemi. Poté, co padl k zemi, ukazují záběry další protestující, jak se nad Jeromem sklání. Jeden z nich měl jako důkaz zabavit projektil, bude předán policii.

Na jiných videích z pařížského náměstí Bastilly, kde byl zraněn, je vidět Jerome se zakrvácenou tváří a oteklým okem. Demonstranti ho odvedli do sanitky, která ho převezla do nemocnice. "Hrozně to bolí. Čekám na lékaře, aby mi řekli, co se děje. Dali mi sedativa," uvedl Rodrigues.

Poté musel být podle jeho advokáta Philippa de Veule uveden do umělého spánku. "S největší pravděpodobností bude mít následky do konce života, nejspíš přijde o oko. Je stále v péči lékařů. Máme důkaz, že to byla střela, vypálená policisty," sdělil de Veule.

Příznivci tzv. žlutých vest vyšly v sobotu už pojedenácté do ulic francouzských měst. Počet demonstrantů týden od týdne klesá, tentokrát se jich protestů zúčastnilo asi 70 tisíc. Ani tento týden se neobešly bez zásahu policie, vytlučených výloh a poničených aut.

Podívejte se na reportáž TV Nova o uplynulých protestech: