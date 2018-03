Pozor, vyberte dětem letní tábor už teď! Docházejí místa. PŘEHLED

Ačkoli do letních prázdnin zbývají ještě čtyři měsíce, nabídka letních táborů se rychle zužuje. Někteří organizátoři hlásí už poslední volná místa. Jednat byste proto měli co nejrychleji.

Praha

V Praze se konají hlavně příměstské tábory. Nabídka je bohatá - Programování a základy robotiky pro děti od šesti let (5 dní; 6500 korun), Hudební příměstský tábor (5 dní; 4999 korun), Po stopách dávných řemesel (5 dní; 3500 korun) nebo Taneční příměstský tábor s angličtinou (5 dní; 5499 korun).

Středočeský kraj

Celotáborová tématická hra zaměřená na divadlo plná kostýmů, speciálního líčení, základů herectví i rekvizit a nejrůznějších výletů. Tak má vypadat táborový pobyt nazvaný "Divadlo na konci léta", který pořádá Dům dětí a mládeže Jižní Město v Kozojedech a je určen dětem od sedmi do 18 let. Cena je 1800 korun. Stejný pořadatel nabízí i další tábory jako jsou Vikingové, Tajuplná výprava s CK Bábrdlinka nebo třeba Trosečníci. Kompletní nabídku najdete zde.



Karlovarský kraj

Cesta kolem světa za 14 dní. Tak zní název táboru pro děti od šesti do 15 let. Startuje poslední den v červnu a stojí 4200 korun. Více informací zde.

Ústecký kraj

Pokud chcete poslat dítě na tábor v Ústeckém kraji, vyzkoušet můžete LT SMRKFEST: S Alenkou do říše divů (10 dní; 4350 korun) nebo Rytíři kulatého stolu (14 dní; 5490 korun), ale i sportovně, jazykově a kreativně založený tábor Bomba léto (14 dní; 5690 korun).





Liberecký kraj

V Libereckém kraji se pořádá obrovské množství letních táborů nejrůznějších zaměření. Velká řada z nich se koná v Kořenově. V nabídce je týdenní Airsoftový tábor pro děti od 12 do 18 let za 3890 korun, Anglický tábor určený začátečníkům i pokročilým pro děti od 10 do 18 let za 3790 korun, FLEXI tábor s programem podle zájmů dítěte od 6 do 18 let (3790 korun) nebo třeba Sportovní tábor pro děti všech věkových skupin, které se sportu věnují na jakékoliv úrovni (3790 korun). Více informací k jednotlivým táborům najdete zde.

Královéhradecký kraj

Boj o vlajky, indiánský fotbal, divadelní převleky a výlety do skal. To vše slibuje Víceaktivitový tábor pod záštitou Greenhorns (14 dní; 4880 korun). Tábor s výlety do Babiččina údolí i k vodní nádrži Rozkoš nabízí Piráti z Větrníku (15 dní; 3600 korun). Pro milovníky sportu je k dispozici Florbalový kemp (8 dní; 3590 korun).



Pardubický kraj

Tábor na okraji chráněné krajinné oblasti Železné hory plný zajímavých her nabízí Letní tábor Rabštejn - Sherlock Gnomes (15 dní; 4890 korun). Zajímavé jsou ale i další tábory jako Kouzelná země Yuurien s kouzelnými skřítky (9 dní; 4990 korun), škola hrdinů Academia Heroica plná napínavých bitev a speciálních hostů (9 dní; 4990 korun), nebo Tajemství starého totemu (15 dní; 3990 korun) inspirovaného životem indiánů.

Olomoucký kraj

Velmi netradiční desetidenní tábor v Moravském Berouně nabízí Agentura TAPAZA. Je určený milovníkům deskových her, účastnit se můžou ale i herní začátečníci. Na děti čeká obrovské množství vědomostních, strategických ale i zábavných nebo detektivních deskových a stolních her. Nebudou chybět ani výlety a večerní diskotéky. Pobyt je určený dětem od devíti let a stojí 3990 korun (více zde).

Stejná agentura pak za totožnou cenu zaštiťuje i řadu dalších táborů pro děti různých věkových skupin - a to výtvarný, airsoftový, anglický ale i sportovní. Vyzkoušet si život ztroskotance pak mohou děti na táboře Robinsonův ostrov. Trvá deset dní a stojí 4200 korun. Více informací zde.

