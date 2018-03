Výborná zpráva: Emirates zavádí druhou linku z Prahy do Dubaje!

Nový let bude přidán už 1. července 2018. Podle společnosti tím uspokojí narůstající poptávku přilétajících i odlétajících cestujících. Tento denní let zajistí Boeing 777-300ER s kapacitou 360 sedadel a posílí tak turismus o celkem 262,800 míst ročně.

"Určitě neexistuje lepší způsob, jak oslavit osmileté výročí trasy Praha-Dubaj, než uvedením dalšího letu," říká Bořivoj Trejbal, Country Manager Emirates pro Českou republiku. "Od startu našeho prvního letu na této trase se setkáváme s neustále rostoucí poptávkou, která demonstruje, že Češi oceňují cestovní zážitky s Emirates. Jsem si jistý, že další možnosti plynoucí z přidání druhého letu se na trhu setkají s úspěchem," dodává.

Let bude rozdělen na tři třídy – v první třídě bude osm privátních kabin. Business Class zájemcům nabídne 42 polohovatelných sedadel. V Economy Class čeká na zájemce 310 prostorných míst. Let EK138 poletí z Prahy ve 21:35 a v Dubaji přistane v 5:30 následujícího dne, kde budou mít cestující možnost strávit den v Dubaji a využít bohaté možnosti, které město nabízí. Zpáteční let EK137 poletí z Dubaje v 15:30 a do Prahy přiletí v 19:55.

Díky dohodám o sdílených letech Emirates s partnerem flydubai mohou zákazníci využít se zastávkou v Dubaji i letů do dalších destinací jako Zanzibar, Káthmandú, Salalah či Kilimandžáro, které získávají na popularitě i mezi českými cestovateli.

Na všech letech s Emirates mají pasažéři k dispozici prostor pro zavazadla, až 35 kg v třídě Economy, 40 kg v Business Class a 50 kg ve First Class.

Na palubě mohou pasažéři využít program ice nabízející až 3 500 kanálů audiovizuální zábavy, mimo jiné nejnovější filmy, seriály, hudbu, audioknihy a hry, pohostinnost mezinárodní posádky Emirates i gurmánské zážitky kuchyně inspirované rozmanitými regiony i bezplatné nápoje.



Nový let doplňuje již existující linku EK139 provozovanou letounem Emirates A380, která denně odlétá z Dubaje v 8:35 a přistává v Praze v 13:00, následně odlétá z Prahy jako EK140 v 15:55 a přistává v Dubaji v 23:50.