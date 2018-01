Vybrzdil auto s bývalkou a malým synem. Dostal jen podmínku

Od devíti hodin se vrchní soud v Praze na Pankráci zabýval případem z poloviny srpna 2016. Tehdy měl odsouzený řidič na dálnici D1 vybržďovat vůz, ve kterém cestovali jeho někdejší partnerka, tříletý syn a jeho nevlastní dědeček.

reklama



Během nebezpečné jízdy musela družka intenzivně brzdit až do úplného zastavení, přičemž jí bývalý partner vyhrožoval po telefonu, že do nich vozem nabourá. Odsouzený u soudu tvrdil, že jel jako obvykle do práce, a že z druhého auta vylétl předmět, který mu poškodil čelní sklo.



Státní zástupkyně ale toto tvrzení napadla. Vše totiž zaznamenala kamera, kterou měl řidič ohrožovaného auta na palubní desce. Za těžkou újmu na zdraví pro bezohledného řidiče navrhovala státní zástupkyně až pětiletý trest.







Soud ale tehdy případ vyhodnotil jako trestný čin nebezpečného vyhrožování, za který řidič dostal podmíněný trest a čtyřletý zákaz řízení.



S tím státní zástupkyně nesouhlasila a podala odvolání. Případ se proto přesunul k vrchnímu soudu, který řidiči uložil desetiměsíční podmíněný trest za nebezpečné vyhrožování a prodloužil zákaz řízení na šest let.