Vybrzdil auto, zavinil smrt kojence. Soud mu teď zpřísnil trest!

Trest, který Kostner původně dostal, je u dolní hranice zákonné sazby. Ta je v případě obecného ohrožení, ze kterého je obžalován, osm až patnáct let vězení.

A nyní mu odvolací vrchní soud trest o dva roky zpřísnil - muž by si tak měl za mřížemi pobýt jedenáct let. Soudy mu také uložily devítiletý zákaz řízení a měl by zaplatit škodu skoro milión a půl.



Tragická nehoda se stala 28. prosince 2016 na dálnici D10 poblíž Brodců na Mladoboleslavsku. Kostner podle obžaloby zprava předjel a vybrzdil auto, které ho předtím zdržovalo.







Řidič byl prakticky donucen zastavit, a to v levém rychlejším pruhu. Šofér jednoho z dalších aut, které jelo za ním, na to nestihl zareagovat a do vozu narazil. Smrtí za to zaplatil osmiměsíční chlapec, který byl v dětské sedačce - takzvaném vajíčku - v zadní části vozu.



Jeho rodiče utrpěli vážná zranění a především psychický otřes, ze kterého se těžko někdy vzpamatují. Kostner sám své jednání označil za špatné rozhodnutí, kdy vůz předjel zprava a chtěl donutit zajet ke krajnici, aby s ním vyřešil jejich konflikt. Že by někoho vybrzdil, odmítl.

Pusťte si reportáž z doby, kdy případ řešil krajský soud: