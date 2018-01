Majitel bytu popsal výbuch plynu. Zázrakem přežil i s papouškem

Už je to třetí den od výbuchu a papoušek, který má jméno Uršula, se ze svých zranění docela dobře zotavuje. "Krvácela na té levé straně, no měla jsem strach, aby to vůbec přežila," řekla Dagmar Kubištová, majitelka útulku. "No hrozná radost, že je v pořádku," řekla majitelka Uršuly.

reklama

Pan Makula se 3. ledna večer podruhé narodil, když v kuchyni chybně namontoval hořák na propanbutanovou lahev. "To šroubení nebylo v pořádku, na té bombě asi. Strhnul se celý závit," řekl Makula.





Unikající plyn se rozšířil a zapálená vánoční svíčka iniciovala zhruba takovýto výbuch. „Vylítl ten ventil a já šel do kuchyně a pak to chytlo a vylítnul jsem ven dveřmi. Skrz dveře na chodbu jsem letěl asi tak 3 metry. A pak už jsem se staral o to, jestli se někomu něco nestalo,“ popsal Makula.

Tlaková vlna byla tak silná, že nejenomže vyrazila okna bytu a nadzdvihla střechu domu, ale také rozbila okno na protějším domě. "V první chvíli jsem myslela, že spadlo letadlo na barák. Velký dým, kouř, začaly praskat zdi. Já dodneška vidím, jak se pohybuje, střecha i zdi se hýbaly," popsala Jaroslava Čermáková, obyvatelka evakuovaného domu.

Pan Makula skončil v nemocnici. Má popálené ruce a obličej. "Jsem trošku popálený, ale jinak se cítím dobře," řekl. Teď se bude sice zodpovídat z trestného činu obecného ohrožení, ale je rád, že nikoho ze sousedů výbuch nezranil. A že explozi přežila i jeho opeřená parťačka Uršula.

Dům už prohlédl statik a rozhodl o tom, že se nájemníci mohou začít postupně do svých bytů vracet.