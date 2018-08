Vybuchovaly pneumatiky i nádrže! Při sekání kukuřice vzplál kombajn

Přibývá požárů zemědělských strojů. Letos o prázdninách jich podle hasičů shořelo na polích už devadesát. To je oproti loňsku zhruba dvojnásobek. Zatím poslední případ je z Rokytna na Pardubicku, kde se vznítil kombajn sekající kukuřici. Požár byl tak mohutný, že vybuchovaly pneumatiky i olejové nádrže.

Zemědělec z Pardubicka má za sebou bezpochyby nejnebezpečnější směnu v životě. Při sekání kukuřice mu začal hořet kombajn. Aby se zachránil, přeskočil zábradlí řezačky a utíkal do bezpečí. Sotva hasiči začali plameny krotit, ozval se první výbuch.

Explodovala pneumatika a pak záhy nejspíš i nádrž s olejem. Traktory stihly odjet do bezpečí, kouř ale vyděsil i ty, kteří bydlí kilometry daleko. "Bylo to až k mrakům, jsme konstatovali, že to není pole, ale mašina," popsali svědci.

Ani po půl hodině zásahu stroj úplně nezchladl. Kabina se rozpustila. Ze sedadla řidiče nic nezbylo. Ze stroje zůstalo pouze železo a podle vyšetřovatelů je škoda šest milionů korun.

"Jako předběžná příčina verze požáru byla nespecifikovaná technická závada v oblasti motoru," sdělil vyšetřovatel hasičů Václav Dostál. Pro zemědělce je to velká rána, se strojem sklidili teprve třetinu polí a podobný stroj prý nemají.

Jen během letošních prázdnin shořelo devadesát zemědělských strojů a podle hasičů budou tato čísla zřejmě ještě výrazně vyšší.