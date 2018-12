Takhle dnes vypadá Matiční ulice. K zemi jde v Ústí sousední ghetto

Ústí nad Labem, to není jen průmysl a sport, ale také sociálně vyloučené lokality. Patří mezi ně i nechvalně proslulé oblasti Předlic a ulice Matiční ve čtvrti Krásné Březno. Jak oblast vypadá téměř dvacet let po postavení zdi, která měla sloužit k oddělení "nevyhovujících" obyvatel?

Původně měla zeď v Matiční ulici oddělovat běžné obyvatele od těch nepřizpůsobivých. Stavěla se v roce 1999 za bouřlivých protestů místních. Vydržela ale jen něco málo přes měsíc a problémy v místě pokračovaly.

Poslední obyvatelé se z domů odstěhovali v roce 2011 a po neúspěšném odkoupení investory byly bytovky určené k demolici. Tu ale už nikdo nerealizoval. V místě tak zůstaly pouze vybydlené domy, které nahání hrůzu.

Místo toho se město na vlastní náklady pustilo do demolice ulice Na Nivách v ústecké části Předlice. Dříve luxusní čtvrť potkal podobný osud jako domy v Matiční.





"Zaprvé je to škoda a nemuselo k tomu dojít. Kdyby ten, kdo to má na starosti, se o to postaral a nenechal to zničit... Já jsem kdysi pracovala na domovní správě, která měla na starosti tuto oblast a Trmice. Tady bydlela spousta starousedlíků a byla to tady krásná ulice. Bohužel, když se podíváte po městě Ústí nad Labem, stačí když se podíváte do Tovární ulice, tak tam jsou nemovitosti, které chátrají a přitom spousta lidí tady nemá kde bydlet…. Tady (v ulici Na Nivách, pozn. red.) se na tom podíleli hlavně zdejší spoluobčané. Pak se tam taky scházeli feťáci. Hasiči tu byli každou chvíli, protože v těch domech hořelo, no a to dokonalo dílo zkázy," řekla redakci TN.cz žena, která v oblasti bydlí.





"To je dobře. Vždyť to tady furt jenom hořelo a jenom feťáci tam byli. Tak to je dobře, že to zbourali. Přitom to byla nejhezčí čtvrť tady. Bohužel," dodal další obyvatel.

Ruiny by z historické ulice Na Nivách měly zmizet během roku 2019. Zatím ale není jasné, co místo nich bude. Je také otázkou, jestli demolice lokalitě nějak výrazněji pomůže. Podle některých je totiž třeba investovat do celé městské části Předlice, což se prý zatím neděje a oblast tak chátrá dál.