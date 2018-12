Vydatný déšť a tání sněhu, na jihu Čech hrozí povodně! POČASÍ

Výstraha meteorologů před bleskovými povodněmi je platná pro část Jihočeského a Plzeňského kraje až do osmnácti hodin. Už kolem půl páté ráno byl na Šumavě na některých řekách vyhlášen první stupeň povodňové aktivity, na Otavě pak začal krátce po půl šesté platit dokonce druhý stupeň.

V pondělí ráno se srážky objevovaly na většině našeho území. Během dne by mělo postupně přestat pršet či sněžit. Teploty přes den podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) vystoupají k 1 až 5 °C.

Odpoledne a k večeru se začne ochlazovat, ojediněle se tak může tvořit náledí, na horách na severu pak meteorologové upozorňují na možný výskyt sněhových jazyků.

V noci na úterý by mělo od severu začít sněžit, teploty se budou pohybovat kolem 0 až -4 °C, v Čechách se bude během noci postupně oteplovat, místy se tak může tvořit náledí. I přes den pak bude zejména na severu sněžit, v polohách pod 400 metrů budou srážky smíšené nebo bude pršet. Teploty se budou pohybovat kolem 0 až 4 °C.

Zdroj: Meteopress

Mapa srážek 24. 12. 2018 - 6:50

Ve středu by mělo podle ČHMÚ sněžit a pršet jen ojediněle. Noční teploty se budou pohybovat kolem -2 až 2 °C, přes den by pak mělo být kolem 0 až 4 °C. Také ve středu by se podle meteorologů mohlo tvořit náledí.

Ve čtvrtek se bude dál mírně oteplovat, teploty by se mohly přes den vyšplhat na 2 až 6 °C. Přes den by mělo být převážně zataženo až oblačno, na jihu může místy vysvitnout slunce. Pršet by mělo jen velmi málo a to zejména na severu našeho území.

O něco více srážek by mělo spadnout v pátek, sněžit by mělo v polohách nad 800 metrů. Teploty se budou v noci pohybovat kolem -1 až 3 °C, přes den pak bude kolem 2 až 6 °C.

O víkendu by se mělo velmi mírně ochladit, v noci by mělo být kolem -2 až 3 °C, přes den by pak podle ČHMÚ mělo být kolem 1 až 6 °C. I o víkendu nás čeká zamračená obloha a místy občasný déšť, přechodně by mohlo sněžit i ve středních polohách.