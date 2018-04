Vydavatel bude za propagaci knihy o Zemanovi platit. Šlo o kampaň

"Usoudili jsme, že následek přestupku byl závažný, protože vydavatelství vedlo masivní propagaci knihy, která v sobě zahrnovala i propagaci kandidáta Zemana," uvedl pro portál iRozhlas kontrolor Úřadu Jan Outlý.

Informaci o pokutě 40 tisíc korun potvrdil portálu i ředitel a spolumajitel Olympie Karel Hejna. Zároveň však odmítl, že by byla kniha součástí předvolební kampaně. Nakladatelství prý teď zvažuje, zda se bude proti sankcím bránit.

Úřad už dříve oznámil, že billboardy upozorňující na knihu Dokážeme si vládnout sami, kterou sepsal mluvčí prezidentské kanceláře Jiří Ovčáček spolu s redaktorem Parlamentních listů Radimem Panenkou, považuje za součást kampaně před volbami.

Reklamní poutače měly být řádně označeny - informacemi o zadavateli a zpracovateli reklamy. Vydavatelství se však neregistrovalo jako tzv. třetí osoba, která vedla kampaň pro jednoho z kandidátů. Pokud by to udělalo, náklady by musely být menší než milion korun.

Úřad podle portálu zohlednil, že dosud nebylo porušení pravidel kampaně sankcionováno, proto uložil spíše nižší pokutu (vydavateli hrozil postih 10 až 100 tisíc). Nakladatelství teď má osm dní na podání odporu proti pokutě. Pokud tak učiní, posoudí kontrolní orgán věc ve správním řízení.