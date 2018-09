Vydejte se na podzimní akce Nova Cupu! Těší se Hradec i Mikulov

Zdroj: TN.cz

Poslední závody v sezóně se uskuteční ve velkém stylu. Osmadvacátého září na svatého Václava bude k vidění v historickém centru Hradce Králové již po čtvrté v řadě jedinečná cyklistická podívaná, při níž se blýsknou nejen cyklisté, ale i běžci. Jeden a půl kilometrový okruh skýtá hlavní dominantu přejezd přes Mitas Bridge, atraktivní technické prvky či sjezdy a výjezdy schodů.

Ojedinělou trasu okusí nejen ostřílení jezdci v podání loňského vítěze Marka Rauchfusse, profesionálních jezdců Kross Racing týmu v čele s mistryní světa z roku 2010 a stříbrnou z Olympijských her v Riu, Polkou Majou Włoszczowskou. Na startovní listině se objeví mimo jiné loňský účastník Tour de France a šestnáctý muž letošního mistrovství světa v Lenzerheide, Ondřej Cink či vítěz prestižního etapového závodu Costa Blanca Bike Race, Jan Škarnitzl.

Cyklistika však nebude jediným lákadlem. Na programu jsou také běžecké závody, při nichž běžci překonají 720 schodů.

6. října se seriál přesune na Jižní Moravu, kde po třetí v řadě ukončí cyklistickou sezónu. Závod ZP 211 Mikulov odstartuje z mikulovského náměstí směrem k Valticím, kde jezdci po zpevněných cestách absolvují okruh kolem Pavího kopce, poté se vrátí podél rakouských hranic zpět do Mikulova. Zde Nova jízda bude mířit po pětadvaceti kilometrech do cíle k Amfiteátru pod Turoldem a pro pětapadesáti kilometrovou trasu Aria Pura začne pravý závod. Z Mikulova jezdci vystoupají podél vinic na strmý Růžový kopec směrem na Bavory a Pernou, odkud se podél Stolové hory vydají do Horních Věstonic. Obkrouží nejvyšší vrchol Mikulovské vrchoviny Děvín a z nejvzdálenějšího bodu v Pavlově se vydají podél Moravské vinné zpět do Mikulova.

Své si užijí také děti, které se mohou přihlásit na dětské závody zcela zdarma díky sponzoru Apache Bicycles.

V ceně startovního balíčku je teplé jídlo, pivo a limonáda z pivovaru Rebel Havlíčkův Brod, kvalitní italská káva Segafredo, sportovní voda Nartes či osvěžující nápoj Smarty. Součástí je i mytí kola v zóně Kärcher a další výhody od partnerů závodu.

Pro první tři v každé kategorii jsou připraveny zajímavé ceny v podobě chytrých hodinek Kronaby, outdoorové elektroniky Niceboy a plášťů Mitas. Ti nejrychlejší mohou vyhrát ubytování v sudu na jednu noc pro dvě osoby se snídaní a degustací vín ve Vinařství pod Hradem, noc na zámku Hotel Chateau Kotěra s tříchodovou večeří a masáží pro dvě osoby či pobyt pro dvě osoby na dvě noci s polopenzí v hotelu Alpenhof.

Více podrobností o seriálu Nova Cup 2018 naleznete na www.novacup.cz.