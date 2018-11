Vydržela Katarína bez alkoholu? Honza popsal pohádkový vztah!

Ve středečním premiérovém díle pořadu O 10 let mladší jste mohli vidět zatím nejkontroverznější pár. Katarína a Jan spolu byli necelý rok a jejich vztah trpěl kvůli jejím alkoholovým excesům. Doufala, že se díky pořadu změní. Povedlo se jí to?

Měla to být poslední šance jak na záchranu vztahu s Honzou, tak s její dcerou. Ta s Katarínou kvůli alkoholu přestala mluvit. Jenže selhala na plné čáře. S Janem se rozešli a s dcerou přestala mluvit úplně. Naše snaha kontaktovat ji byla marná. Podívali jsem se ale, jak dnes žije Honza.

Ten si život po natáčení užívá. "Jsem strašně spokojený s očima, odpadla mi spousta starostí s čištěním brýlí, nemusím si v práci dávat pozor, aby se nerozbily," pochválil si muž. Nadšený je také z operace křečových žil. "Cizí lidé mi hádají klidně o 20 let míň, než mi je," pochlubil se.

Někteří známí mu říkali, že si na něj bez brýlí nemohli zvyknout. "Dokonce mi radili, abych si pořídil nedioptrické brýle. Teď už si ale navykli, že je nenosím. Říkají, že mě to omladilo," doplnil.

Vysvětlil také to, v čem spočívaly Kataríniny problémy s alkoholem. Brala velmi silné prášky na bolest svalů a kloubů, někdy kvůli tomu musela dokonce chodit o berlích. Potom stačilo, aby si dala dvě skleničky vína, a byla namol. "Vůbec nevěděla, co dělá. Usnula a když se probudila, tak nevěděla, kdo jsem. Měl jsem strach, že mi doma něco rozbije," řekl.

Nezlepšilo se to ani po natáčení, rozešli se asi měsíc po jeho skončení. Důvodem byl i syn, který u něj často přespává. Nechtěl, aby ji takhle viděl. "Myslím, že jí to bylo celkem jedno, neviděl jsem žádnou lítost," řekl.

Katarína mu prý volala asi před dvěma týdny. Prozradila mu, že se chtěla usmířit s dcerou, ale prý je to už definitivně uzavřená záležitost. "Vůbec spolu nekomunikují," dodal.

On už se z rozchodu oklepal a pochlubil se, že je zamilovaný. "Mám vztah s jednou dámou, která je o něco starší než já. To je úplný opak Kataríny. Seznámili jsme se tam, kde s Katarínou. Vyptávala se na mě a nechala servírkám kontakt, abych se jí ozval. Pak to začalo jiskřit," zakončil.

