Vydrží hezké počasí? ČHMÚ vydal předpověď do půly května

Mírný pokles teplot a denní průměr v rozmezí od 16 do 21 °C a častější srážky než v uplynulých dvou týdnech předpokládají meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Vyplývá to z dlouhodobého výhledu počasí, který ČHMÚ zveřejnil v sobotu.

"Po uplynulém teplotně silně nadprůměrném týdnu bude první týden předpovědi také teplotně nadprůměrný. Druhý týden očekáváme mírný pokles denních teplot, týden by měl být teplotně průměrný. Jako teplotně průměrné očekáváme i třetí a čtvrtý týden předpovědi," uvedli meteorologové.

V příštím týdnu by se tak teploty měly pohybovat v rozmezí od 18 do 24 °C. V dalších týdnech předpokládají meteorologové průměrné teploty od 16 do 21 °C, ojediněle by ručička teploměru mohla vyšplhat na 24 °C. V noci naopak klesne pod 10 °C.

Ve srovnání s končícím týdnem budeme ale v nadcházejícím období častěji potřebovat deštníky. Průměrný úhrn srážek v tomto období se pohybuje od 10 do 15 mm.

Zatímco ještě v příštím týdnu by se srážky měly průměru držet, v následujících obdobích mohou být lehce nadprůměrné. V posledním týdnu předpovědi, tedy od 7. května, by mohly dosáhnout úhrnu až 35 mm.

Předpověď na nejbližší dny

Neděle

Podle meteorologů nás dnes čeká jasná a polojasná noc s teplotami v rozmezí od 7 do 11 1 C. Před den se budou pohybovat mezi 21 a 25 °C, na horách pak okolo 16 °C.





Pondělí

V pondělí bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm a přeháňkami, místy se mohou vyskytnout bouřky. Teploty spadnou přes den na úroveň od 18 do 22 °C.

Úterý

Bude oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle s bouřkami. Odpoledne bude od severozápadu ubývat srážek i oblačnosti. Večer se dočkáme polojasné nebo jasné oblohy. Nejvyšší denní teploty očekávají meteorologové v rozmezí od 17 do 21 °C.

Středa

Bude polojasno až skoro jasno, na severovýchodě se mohou vyskytnout přeháňky. Ráno ojediněle i mlhy. Teploty očekávají meteorologové v rozmezí 16 až 20 °C.

Čtvrtek

Stejné teploty očekávají meteorologové i ve čtvrtek. To by mělo být jasno nebo skoro jasno, ráno ojediněle mlhy.

Víkend

Příští víkend nás čeká jasné nebo skoro jasné nebe, postupně se koncem týdne bude počasí kazit, přibude oblačnost a ojediněle přeháňky. Nejvyšší denní teploty meteorologové očekávají v rozmezí od 17 do 22 °C, mohly by ale dosahovat až na hranici letních teplot, tedy 25 °C.