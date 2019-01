Vyhození stavbaři z D1 chtějí po státu stamiliony. Ten platit odmítá

Bezmála 280 milionů korun za stavební práce požaduje od státu doplatit konsorcium TGS Joint Venture, tvořené italskou, českou a kazašskou firmou. Působení firem Toto S.pA. Construzioni Generali, Geosan Group a SP Sine Midas Stroy na úseku dálnice D1 tak bude mít nejspíš dohru u soudu.

Podle portálu mělo sdružení stavebních firem tyto peníze na problematickém úseku prostavět. Stát to ale zpochybňuje a zaplatit odmítá. "Pokud nebude dlužná částka uhrazena, je zhotovitel připraven použít všech prostředků k vymožení tohoto nároku včetně příslušenství," uvedl podle iDnes.cz v dopise zástupce sdružení Michael Dibon.

Firmy požadovaly peníze doplatit do týdne. V opačném případě hrozily státu žalobou. "Uvedené vícepráce jdou nad rámec toho, co tam bylo skutečně uděláno, čili tyto nároky budou odmítnuty," řekl portálu ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Spor vygradoval poté, co provoz dálnice D1 opakovaně zkolaboval a lidé na ní trávili v kolonách dlouhé hodiny. Sdružení se stalo terčem kritiky kvůli nedodržení termínů. Argumentovali však tím, že se při modernizaci dálnice v úseku mezi exity 90 Humpolec a 104 Větrný Jeníkov objevily skryté překážky.

"Naše společnost udělala všechno pro to, abychom dílo pro ŘSD mohli do roku 2020 dokončit a předat do provozu," říkal v prosinci Ivan Havel, výkonný ředitel společnosti Geosan Group.

Konsorcium TGS Joint Venture nakonec v prosinci od smlouvy na modernizaci dálnice odstoupilo. Ředitelství silnic a dálnic firmám naopak odeslalo vlastní dopis, v němž je informovalo o rozvázání spolupráce.