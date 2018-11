Vyhrajte až 50 vstupů do NEJVĚTŠÍHO nově otevřeného TRAMPOLÍNOVÉHO CENTRA v České republice!

Trampolínová centra představují v posledních letech v USA velký trend v oblasti aktivní zábavy.

Díky otevření HOP Areny v Čestlicích se Česká republika řadí mezi několik málo trampolínových center vybudovaných v Evropě.

Jen HOP Arena, součást americké rodiny parků Summit, umí nabídnout to nejlepší.

Skákání na trampolínách je populární aktivita, která spojuje AKTIVNÍ ODPOČINEK s moderními prvky, jako je PARKOUR a FREE RUNNINING.

PRAVIDELNÉ LEKCE nebo SKÁKÁNÍ POD VEDENÍM TRENÉRA jsou nejen VHODNÝM DÁRKEM PRO VAŠE DĚTI, ale také příležitostí se v parkouru a free runnining zdokonalit.

Nabízíme 12 různých atrakcí a 91 parkovacích míst!

Maxiskok - Akrobatické skoky! Výskoky na vysoké zdi!

Cesta Ninja bojovníka - Tři trasy, tři náročnosti, tři bojovníci. Zvládni trasu za nejkratší čas, ale nezapomeň - země je láva!

Basketbal – Teď přichází ta pravá zábava! Skákat na trampolíně a trefovat se do koše není hračka. Vyzvi svého protivníka v počtu vhozených košů, kurty máme dva.

Trampolíniště – Skákej na své trampolíně, až získáš odvahu, zkus přeskočit na další a další a další trampolínu. Kolik trampolín přeskáčeš, než se ti zamotá hlava? Odvážnější mohou trénovat seskoky a výskoky na trampolínové boxy.

Lezecká stěna – Zkus vylézt až nahoru! U nás se nemusíš bát, protože padáš vždy do měkkého. A po dopadu si můžeš zaplavat i v našem pěnovém moři.

Vybíjená – Že vybíjená nemůže být zábavnější? Vyzkoušej trampolínovou, kde jsou úskoky zábavnější a střely rafinovanější.

Přehazovaná – Kdo z koho? Cesta k úspěchu vede přes dobře načasovanou obranu. Znemožni protihráči vystřelit a sám pak zamiř za vítězstvím.

Přetlačovaná – Máš-li dobrou rovnováhu, tento souboj tě bude bavit. S bojovou tyčí v ruce smeteš všechny své protivníky z povrchu zemského. Ti si za odměnu zaplavou hanbou v pěnovém moři zpátky na pevninu.

Pěnové moře – Vyzkoušej si ty nejnáročnější triky! Hladký dopad ti zajistí pěnové kostky, kterých tady máme celé moře. A jako bonus - je vážně sranda se z nich dostat zpátky na pevninu.

Hopaskok – Co takhle sprint na naší dlouhé trampolíně? Sprint je výborný nejen pro tvou kondičku, ale bude tě to i bavit.

Hopsaliště – Aby u nás byly malé děti v bezpečí, mají vyhrazeno několik trampolín, kde mohou bezhlavě skákat.

Batoliště - I ti nejmenší si u nás najdou zábavu. Pro děti do pěti let máme speciální atrakci. Než dorostou na trampolíny pro větší, mohou zatím natrénovat pohupování a hopsání na dětských trampolínkách.



Soutěžní otázka:



V jakém městě najdete nově otevřené a zároveň největší trampolínové centrum HOP Arena?



a) Praha - Čestlice

b) Brno

c) Ostrava



HERNÍ ŘÁD

internetové soutěže portálu TN.cz o vstupy do trampolínového centra Hop Arena

1. Vyhlašovatelem soutěže o vstupy do trampolínového centra Hop Arena (dále jen „Soutěž“) je společnost TV

Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“).

Spolupořadatelem Soutěže je společnost Trampoline Investments s.r.o., která poskytuje ceny pro výherce

Soutěže.

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou

v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže,

spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že

mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.

3. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 05.11.2018 na

internetových stránkách tn.nova.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez@tn.cz nejpozději do

11.11.2018 (včetně). Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „TRAMPOLÍNA“ a v textu zprávy kromě

odpovědí na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní

kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Kontaktní údaje

výherců mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely zaslání ceny.

4. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení

tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

5. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje

bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude po skončení Soutěže vylosováno

deset (10) výherců, z nichž každý získá každý pět (5) vstupů do trampolínového centra Hop Arena.

6. Správná odpověď na soutěžní otázku a identita výherců v podobě jméno, příjmení a místo bydliště budou

zveřejněny na internetových stránkách tn.nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

7. Ceny budou výhercům zaslány na adresu bydliště, kterou uvedli ve výherním soutěžním e-mailu, pokud si

spolupořadatel Soutěže nedohodne s výhercem jiný způsob předání ceny. Ceny budou zaslány pouze na

adresu na území České republiky. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.

8. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné je směnit za hotovost, ani požadovat

poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit ceny uvedené v tomto herním

řádu jinými cenami obdobného typu a odpovídající hodnoty.

9. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV

Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži

soutěžící potvrzují, že se seznámili se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.

10. TV Nova si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast v Soutěži, dodržování pravidel Soutěže

a posouzení nároku na výhru. Pokud TV Nova kdykoli v průběhu či po skončení Soutěže zjistí nebo bude

mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto

herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna

dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího

upozornění. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako

výherce Soutěže, pak cenu nezíská, a pokud mu již byla cena předána, je povinen ji na výzvu TV Nova bez

zbytečného odkladu vrátit.

11. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně

možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků

soutěžících vůči TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže.

12. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování

osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: http://tv.nova.cz/gdpr.

13. Soutěž a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na

