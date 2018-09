Vyhrajte celozrnné sušenky na rok zdarma!

Zdroj: oficiální zdroj

Zdroj: oficiální zdroj

Zdroj: oficiální zdroj

Určitě sledujte složení. Hledejte výrobky, kde bude na prvním místě stát celozrnná mouka nebo jiné celozrnné obiloviny. Vyhněte se výrobkům, kde je uveden hned v začátku cukr nebo dokonce tuk, vhodné nejsou ani sušenky s převažujícím podílem bílé pšeničné mouky. Věnujte pozornost i dalším složkám jako je tuk. Nejlépe by to měl být řepkový olej či jiný olej bohatý na nenasycené mastné kyseliny, horší je to v případě palmového a kokosového tuku, které jsou tvořeny převážně nasycenými mastnými kyselinami. Nicméně někdy to zkrátka bez těchto tuků nejde a mají v sušence svůj technologický význam. Není tedy třeba se děsit vždy, jakmile ve složení narazíte na palmový tuk , ale třeba v kombinaci s řepkovým olejem. Vyvarovat byste se měli výrobkům s částečně ztuženými tuky.Vybírejte sušenky s energetickou hodnotou do 2000 kJ, ještě lépe do 1800 kJ na 100 g. Obsah tuku by měl být do 20g a nasycené mastné kyseliny by měly tvořit maximálně třetinu z celkového obsahu tuku, nejlépe do 5g. U sladkých sušenek je očekáván pochopitelně cukr, může být třtinový nebo invertní, celkový obsah cukrů by neměl přesáhnout 20g ve 100g sušenek. A určitě volte výrobky s vysokým obsahem vlákniny, dle legislativy min. 6g, ideálně 8-10g vlákniny ve 100g.

„Celozrnné sušenky REJ Víte,co jíte splňují výše uvedená kritéria - mají přijatelnou energetickou hodnotu a obsah cukru, jsou vyrobeny z celozrnné mouky, obohaceny vlákninou, obsahují řepkový olej a balení 34g (4 sušenky) je akorát.“ Pro plnohodnotnou svačinu doplňte sušenky mléčným výrobkem a ovocem.



Zdroj: oficiální zdroj

Sušenky a další výrobky zn. REJ můžete zakoupit v prodejnách zdravé výživy, hypermarketech Globus, v internetových obchodech (např. Stob.cz, Košík.cz, Rohlik.cz, Lékárna.cz), kompletní sortiment české společnosti REJ objednávejte přímo na eshopu www.rejfood.cz

KOLIK PŘÍCHUTÍ CELOZRNNÝCH SUŠENEK 34g JE AKTUÁLNĚ V NABÍCE SPOLEČNOSTI REJ?



HERNÍ ŘÁD

internetové soutěže portálu TN.cz o sušenky REJ

___________________________________________________________________________________

1. Vyhlašovatelem soutěže o sušenky REJ (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost REJ s.r.o., která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.

3. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 10.09.2018 na internetových stránkách tn.nova.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez@tn.cz nejpozději do 16.09.2018 (včetně). Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „REJ“ a v textu zprávy kromě odpovědí na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Kontaktní údaje výherce mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely zaslání ceny.

4. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

5. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude po skončení Soutěže vylosován jeden (1) výherce, který získá sušenky REJ na rok zdarma v hodnotě 3 250 Kč (365 ks celozrnných sušenek 34g) a dalších pět (5) výherců, z nichž každý získá voucher v hodnotě 500 Kč na nákup sušenek a dalších výrobků REJ na eshopu www.rejfood.cz.

6. Správná odpověď na soutěžní otázku a identita výherců v podobě jméno, příjmení a místo bydliště budou zveřejněny na internetových stránkách tn.nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

7. Ceny budou výhercům zaslány na adresu bydliště, kterou uvedli ve výherním soutěžním e-mailu, pokud si spolupořadatel Soutěže nedohodne s výhercem jiný způsob předání ceny. Ceny budou zaslány pouze na adresu na území České republiky. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.

8. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné je směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit ceny uvedené v tomto herním řádu jinými cenami obdobného typu a odpovídající hodnoty.

9. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící potvrzují, že se seznámili se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.

10. TV Nova si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.

11. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže.

12. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informaci o zpracování osobních údajů, která je dostupná na internetové adrese: http://tv.nova.cz/gdpr.

13. Soutěž a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách tn.nova.cz.