Vyhrožovala smrtí dítěte, pokud se k ní partner nevrátí. Padl rozsudek

Pět let ve věznici s ostrahou - takový je rozsudek nad matkou, která se v Pardubicích zpovídala hned ze tří trestných činů. Během jediného dne měla vyhrožovat, že své dítě shodí do chodbové šachty a poté ho měla nechat opuštěné na silnici, a to proto, aby se k ní vrátil partner.

"Pochopila bych, že by za to měla být podmínka," uvedla obžalovaná matka. Měla vyhrožovat, že zabije sebe i dítě, údajně tvrdila, že pomocí plánku z internetu sestaví výbušninu, kterou odpálí.

A to proto, že podle obžaloby chtěla, aby s ní partner dál sdílel dobré i zlé. "Rozhodně není duševně nemocná. Chová se emočně, hodně vypjatě, špatně se ovládá," sdělil soudní znalec Jaroslav Zvěřina.

"Nebylo to tak, že bych to chtěla udělat. Byl to výbuch ze zoufalství," vyjádřila se matka. Jenže tím to nemělo skončit. Vzala podle soudce svoji půlroční dcerku a vyhrožovala, že ji pustí do chodbové šachty a taky ji ten samý den měla položit na silnici. Hrozilo přitom, že ji přejede auto.

"Tomu dítěti jsem nic neudělala," hájí se. Přesto od soudu dostala pět let vězení. "Trest jak byl uložen byl mnou navrhován, tedy nepodmíněný na spodní hranici," uvedla státní zástupkyně Lenka Faltusová.

Žena vinu necítí, tvrdí, že ji naopak trápil její bývalý partner. "On si na mně počkal, napadl mně, museli mne sešívat na chirurgii," řekla. Jenže se ukázalo, že obžalovaná už má pravomocnou podmínku za to, že právě ona v minulosti muže týrala.

Byla zařazena do věznice s ostrahou. Holčička, kterou měla držet nad šachtou jako rukojmí, je umístěná v přechodné pěstounské péči a jako odškodné jí má matka zaplatit 200 tisíc korun.