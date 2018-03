Vyklubal se z Mirka zvrhlík? Ptal se, jaký máme sex, tvrdí Denisa

Ve středeční premiérové Výměně manželek sledovali diváci rodinu z Vyškova, kterou tvoří Lucie (30), Mirek (58) a syn Mirek (15 měsíců). Na druhé straně se seznámili s Denisou (28), Lukášem (34) a synem Sebastianem (4), kteří žijí v Ostravě.

V Ostravě se prý po natáčení nic nezměnilo a všechno rychle zaběhlo do starých kolejí. "Jsem ráda, že jsem doma, tam byl na mě nátlak, Mirek si to možná neuvědomil. I když už jsem byla doma, pořád jsem ho ještě cítila na ramenou – pořád jsem jakoby ještě byla v té Výměně. Nic jsem si od nich ale nevzala, nikdo mě tam nic nenaučil, i když byl Mirek o tolik let starší. Je mi 28 a po natáčení jsem si říkala, že děkuju pánu Bohu a rodině za to, kde jsem," vzpomínala Denisa.

Lukášovi doma musela vysvětlit, jak to ve skutečnosti bylo s vířivkou. On totiž nedokázal pochopit, proč vůbec na wellness jezdila. A hodně mu vadilo, že Mirek zařídil vířivku jen pro ně dva. "Byla jsem tak hloupá, že jsem měla strach, že tam prostě musím jet. Jela jsem, protože jsem si myslela, že ty dny rychle utečou," popsala s tím, že v malém bytě se neskutečně nudila. "Nečekala jsem, že půjdu do vířivky. Myslela jsem, že budu s malým. Mirek nemohl čekat, že s cizím chlapem vlezu do vířivky, nevlezla bych tam ani s kamarádem," řekla.

Denise také vadilo, že jí Mirek říkal "Zlato". "Pro něj to bylo normální, on tak říkal každé druhé. Taky byl třikrát nebo čtyřikrát rozvedený, což mluví za všechno," myslí si žena.

Po skončení Výměny prý Mirek Lukášovi psal. Podle něj totiž Lucie s Lukášem během natáčení probírali jejich intimní život. "Vyhrožoval mi, že to bude dál řešit na kameru, i když jsem mu tvrdil, že to není pravda, že jsme nic takového neřešili. Ale pokud to bude chtít řešit, tak alespoň každý uvidí, jaký on je. Měl by si raději vážit toho, že má o 30 let mladší manželku. Komu se to poštěstí?" myslí si Lukáš.

Denisa naopak prozradila, že tohle přesně řešil Mirek. "Vyptával se, jak to máme my, jestli si u toho něco pouštíme. Tak jsem mu řekla, že je to moje věc. On byl takový proutník, nechápu, proč s ním Lucka je - z jeho strany to růžové nebylo. Lucka z mého pohledu byla chudák," popsala Denisa.

Peníze, které si z Výměny odnesli, dají na svatbu, která bude v polovině srpna. Z větší části prý mají zařízeno, Denisa se dokonce pochlubila, že už má šaty. Žádost o ruku prý proběhla dvakrát, jednou doma a podruhé ve Výměně. "Napoprvé jsme to brali jako srandu a dál jsme to neřešili, protože se nám i narodil malý. Byli jsme domluvení, že svatba někdy bude, ale že mě Luky požádá, to byl pro mě šok. Ale udělal mi tím velkou radost," svěřila se Denisa.

Lukáš ale přiznal, že neměl daleko k tomu, aby couvnul. "Mluvil jsem o té žádosti s režisérem a ten mi řekl, že je to skvělý nápad. Nebýt něj, asi bych z toho vycouval, ale to už jsem nemohl, protože to všichni věděli," prozradil se.

V závěru ještě Denisa Mirkovi vzkázala, že by měl zlepšit životosprávu, a to především proto, že prodělal mrtvici. "On si ráno udělal kafe a nalil si do něj rum, přes den pak vypil několik skleniček vína, to mi nepřijde normální," řekla.

