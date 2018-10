Vykukové páčí přes e-maily peníze z lékařů i firem. Hledá je policie

Začíná to e-maily, které upozorňují na nezaplacené reklamní služby, a pokračuje to výhrůžnými telefonáty. Pardubická policie se snaží najít pachatele, kteří se zaměřili na lékaře a větší firmy.

Desítky lidí už peníze poslaly - podvodníci totiž nechtějí vysoké částky a jsou neodbytní. Velmi svérázný je i způsob jejich vyjadřování.

"Jsme zjistilo že jste po telefonické domluvě jste zrušili reklamních agentur což je i v evidováni firmě." Ten, kdo tohle psal, v hodinách češtiny chyběl už na základní škole. V e-mailech jsou hrubky, čárky ve větách podvodníci neřeší.

"Žádáme abyste v průběhu dne zaplatili částku abyste neměli problém máme nahrávání hovor kde jste souhlasili s registrací."

Adresáty mají být zejména lékaři či bohatí podnikatelé. Většina z nich na e-maily neodpovídala, jenže pak jim podvodníci zavolali.

Podvodníci tvrdí, že jim lidé nezaplatili za reklamní služby. Chtějí jen několik tisíc korun a díky tomu jsou nejspíš i úspěšní. Sází na to, že oslovení nemají hluboko do kapsy.

V tuto chvíli jsou poškozených desítky. Policie ale tuší, že na konci vyšetřování možná půjde až o stovky případů. Ti, kteří neuměli česky napsat větu, se mezitím stali boháči. Škoda je totiž pět milionů korun.

Kdo nechce být okraden, ten by měl úzkostlivě sledovat, za co vlastně platí. Pokud si už není jistý, co si objednal, měl by si nechat poslat smlouvu.