Výlov krále rybníků bude letos slabší, kapři na Vánoce podraží

Začal výlov krále českých rybníků. Rybáři v pátek zatáhli sítě na Rožmberku v jižních Čechách. Do neděle by měli vylovit okolo 150 tun ryb. Zhruba o 10 tun méně než v loňském roce. Ztrátu ovlivnilo letošního horké léto. I to je důvod, proč bude kapr na Vánoce dražší.