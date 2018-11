Vymahači se snaží dlužníky zastrašovat. Používají tyto triky

Podnikatelé i spotřebitelé si často půjčí od věřitelů peníze, které pak nejsou schopni splatit včas, a to především z důvodu, že k tomu nemají prostředky nebo na svůj dluh zapomněli. Věřitel se v tomto případě může obrátit na inkasní (vymáhací) agenturu, k čemuž nepotřebuje souhlas dlužníka.

"Pokud dostanete dopis od inkasní agentury, vyžádejte si od ní potvrzení o tom, že agentura převzala vymáhání dluhu od původního věřitele. Úhrada dluhu nesprávnému subjektu totiž nezbavuje dlužníka povinnosti splnit závazek svému věřiteli," vysvětluje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

Když se na dlužníky inkasní agentura obrátí, měli by si ověřit, na co má agentura nárok a co musí zaplatit. Agentury kromě jistiny mohou po dlužnících požadovat smluvní pokuty, úroky z prodlení, poplatky za administraci pohledávky nebo náklady na vymáhání. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR náklady vymahačů nelze zahrnout do náhrady škody. Věřitel na ně proto nemá nárok.

Inkasní agentury se snaží dlužníky vystrašit, často jim volají nebo zasílají písemné či elektronické upomínky. Dlužníci si po obdržení dopisu mohou myslet, že peníze vymáhá exekutor nebo soud. "K pověření soudního exekutora vedením exekuce zákon vyžaduje existenci vykonatelného exekučního titulu, kterým je například rozsudek, platební rozkaz, rozhodčí nález, výkaz nedoplatků nebo notářský zápis se svolením k vykonatelnosti," uvedl Zelený.

"Rozsudek a platební rozkaz vydává soud, rozhodčí nález rozhodce, výkaz nedoplatků zdravotní pojišťovna a notářský zápis se svolením k vykonatelnosti sepisují dlužník a věřitel u notáře," vyjmenovává Lukáš Zelený.

Pokud u vás zazvoní inkasní agentura, do domu ji pustit nemusíte. Nemá na to podle zákona žádné oprávnění. "V případě, že by se pracovník inkasní agentury pokusil vstoupit do vašeho obydlí nebo vás fyzicky napadl, doporučujeme ihned kontaktovat Policii ČR na tísňové lince," doporučuje Zelený.

Dopisy, které inkasní agentury dlužníkům zasílají, často vypadají jako rozhodnutí soudu. "Zachovejte si chladnou hlavu, všechny dokumenty si důkladně prostudujte, s inkasní agenturou komunikujte a případně se poraďte s odborníkem," uzavírá Zelený.

Pokud jste obdrželi výzvu k uhrazení pohledávky a nevíte si s tím rady, můžete se obrátit na poradenskou linku dTestu 299 149 009, která je k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin.