Vymyšlené stíhačky, migranti z "pr*elí světa". Trump znovu perlil!

Afrika nebo Haiti jsou pr*ele světa - takové prohlášení zaznělo prý z úst prezidenta Spojených států Donalda Trumpa. Jeho údajný výrok už veřejně odsoudila i Organizace spojených národů.

reklama

"Poznámka prezidenta Spojených států je šokující a ostudná. Je mi líto, ale neexistuje jiné označení, které bych pro to mohl použít, než je rasismus. Nemůžete označovat země nebo celé kontinenty, jejichž populace není celá bílá, a proto není vítána, jako pr*ele světa,"prohlásil mluvčí OSN pro lidská práva Rupert Colville.

Trump prý výraz použil v Oválné pracovně Bílého domu, když jednal s několika politiky. Divil se, proč lidem z těchto zemí dovolují do Ameriky přijít. Raději by prý přijímal migranty ze zemí, jako je Norsko. "Myslím si, že za těchto okolností je on ta pr*el. Měl by se přestat vyjadřovat tak dětinsky," rozčílila se obyvatelka JAR.

Na vlnu kritiky Donald Trump reagoval na sociálních sítích. Haiťany má prý rád, ke svému vztahu k Afričanům se ale nevyjádřil. "Nikdy jsem neřekl nic hanlivého proti obyvatelům Haiti. Pouze to, že je Haiti velmi chudá a problémová země. S Haiťany mám nádherný vztah," uvedl Trump.

To ale není jediná perla, za kterou teď sklízí Trump kritiku. Například Norsku slíbil unikátní stíhačky. "V listopadu jsme začali dodávat první stíhací letouny F-52 a F-35. Máme jich celkem 52," sdělil americký prezident. Problém je, že stíhačky F-52 neexistují. Strojem s tímhle označením by mohli Norové létat jen ve známé počítačové hře.

Aby toho nebylo málo, prezident oficiálně zrušil dlouho plánovanou návštěvu Londýna. Prý proto, že nesouhlasí se stěhováním americké ambasády z jedné části metropole do druhé. Velvyslanectví měl totiž slavnostně otevřít.

Podle britských médií je to jen výmluva. Prezidentovi se prý hlavně nelíbilo, že cesta by nebyla oficiální státní návštěvou - bez náležitých poct a setkání s královnou. Spekuluje se také, že se prezident obává protestů. Někteří Londýňané ovšem Trumpovo rozhodnutí přijali s humorem. Před americkou ambasádu umístili jeho sochu z vosku.