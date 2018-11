Dům hrůzy v Plzni: Alkohol, drogy a rvačky! Takhle tam žijí! VIDEO

"Je to tady špatné. Tady se chlastá, hulí se, já to řeknu na férovku, nemám se čeho bát, už jsem si odseděl svoje. Tady se chlastá, hulí se tráva, mlátí se to tady,“ popisuje život v kontroverzní plzeňské stavbě Carimex její dočasný obyvatel.

V objektu se vyskytují squatteři, bezdomovci a narkomani, podle zdrojů TN.cz jich v objektu může být až sedmdesát. Nelegální stavba je známá široké veřejnosti a obyvatelé Plzně přiznávají, že se v jejím okolí necítí bezpečně.

"Značně mě to znepokojuje, protože mám malého syna a vadí mi to, když jedeme městskou hromadnou dopravou a člověk vidí tyto individuality. Vadí mi to kvůli němu, protože se musí na ně při každé jízdě dívat. Občas se vyskytne, že jsou třeba trošku agresivnější nebo jsou pod nějakým vlivem, takže pak je to znát, že se chovají jinak a to mi opravdu vadí," svěřuje se obyvatelka Plzně.

Podle mluvčí plzeňské záchranné služby Veroniky Albrechtové se jedná o problémový objekt, který obývají rizikové lidé, a záchranná služba na toto místo vyjížděla už několikrát: "Naše výjezdové skupiny opakovaně vyjížděly k psychiatrickým indikacím, jednalo se o demonstrace úmyslu sebevraždy, k intoxikacím neznámými látkami, v jednom případě jsme jeli k ženě, která bohužel už po našem příjezdu nejevila známky života. Poslední incident, ke kterému jsme vyjížděli před pár dny, byla rvačka mezi bezdomovci a narkomany, kdy jsme potom pětačtyřicetiletého muže transportovali do nemocnice s úrazem hlavy po napadení kladivem."

Zvýšený počet výjezdů k tomuto objektu eviduje i městská policie Plzeň. Kontroverzní plzeňská stavba začala vznikat v 90. letech a stavební povolení tehdy získalo jen spodní patro. Problémem je i to, že stavba zčásti stojí na pozemku, který patří městu. Majitel David Houser o tento pozemek žádal, jeho žádost však byla u soudu zamítnuta a tak se spor stále vleče a stavba každým rokem více chátrá. Skutečnost, že část budovy vznikla v rozporu se stavebním povolením, je hlavní příčinou sporů mezi vlastníkem a zástupci města.





"Tato stavba trápí Plzeň už mnoho let, je to podle mě víc jak 10 let, co vedeme na různých úrovních spor s vlastníkem tohoto objektu, který se navíc několikrát změnil a našim cílem je pouze dostát tomu, aby stavba byla se stavebním povolením. Ta stavba je v některých případech o dvě patra, v některých případech o jedno patro vyšší a město proto iniciovalo odstranění této části stavby," říká náměstek primátora města Plzeň Pavel Šindelář.

To však kontroverzní majitel David Houser odmítá. Redakci TN.cz se do vydání článku nepodařilo majitele objektu zkontaktovat.