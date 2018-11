Vyražené zuby a zlomená žebra! Uprchlíci natočili brutalitu policie

Sedmnáctiletý mladík ze syrského města Kobani poskytl deníku The Guardian exkluzivní video, které zachycuje brutalitu chorvatské policie proti uprchlíkům. Migranti se snaží ilegálně přejít hranici z Bosny.

Sami je jeden z nelegálních uprchlíků, který se snaží dostat do Evropy přes země bývalé Jugoslávie. Schovaný v křoví natočil důkaz údajné brutality, kterou páchá chorvatská policie. Záběry zachycují zkrvavenou tvář jednoho z mladíků, který se snažil přejít hranici EU.

Chorvatská policie tyto informace dlouhodobě odmítá. Zdá se ale, že policisté v Bosně jsou si těchto útoků dobře vědomi. "Vidíte tuhle modřinu? Byla to chorvatská policie. My to víme, ale neexistují žádné jasné a přesvědčivé důkazy, jen výpovědi uprchlíků a jejich zranění,“ uvádí bosenský policista z uprchlického tábora ve Velké Kladuši.

Od začátku roku zaznamenaly bosenské úřady příchod přibližně 21 tisíc osob z Pákistánu, Afghánistánu, Íránu a Sýrie. Z toho přibližně 5 tisíc lidí zůstává v zemi. Z padesáti uprchlíků, které oslovil deník The Guardian, 35 prohlásilo, že bylo napadeno chorvatskou policií.

Adeel z Pákistánu tvrdí, že má kotník zlomený obuškem. "Kde jsou lidská práva?" ptá se. Další z nelegálních imigrantů popisuje, že prosil policii, aby jej nebila. "Mám onemocnění srdce, řekl jsem jim, aby přestali, protože mě mohou zabít," vypovídá pro britský deník.

Agentura Frontex uvedla, že v prvních deseti měsících roku 2018 bylo zaznamenáno přibližně 118 tisíc nelegálních překročení hranic, což je zhruba o 31% méně než ve stejném období v roce 2017. Agentura ale dodává, že zatímco klesá počet migrantů, kteří se do Evropy dostanou přes západní Středomoří, cesta přes Španělsko a Maroko stále roste.