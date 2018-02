Vyrazte na hory, sněhu je dost! Lyžují i tam, kde vleky zatím stály

Skoro to vypadá, že počasí chce dát zapomenout na mizerný nástup zimy. Pryč jsou vydřené sjezdovky, vleky se rozjíždějí i tam, kde od prosince stály. Byť za pomoci umělého zasněžování.

"Areály, jako jsme my, které jsou nízko položené, tak bez umělého zasněžování nemohou fungovat," popsal provozovatel lyžařského areálu ve Zlíně.

Mírný celodenní mráz a sněhové přeháňky konečně nahrávají i běžkařům. Mnozí z nich tak své nářadí ze sklepů vytáhli až dnes. Plná parkoviště ukazují, že Češi si týdenní prázdniny chtějí užít. A nemusí to být nutně jen v zahraničí.

Mrznout bude i v dalších dnech. Nástup jara se tak odkládá, chladno totiž bude celý příští týden. "I v nížinách očekáváme občasné sněžení, nejvyšší odpolední teploty by se měly zpravidla pohybovat kolem nuly," upřesnila meteoroložka Dagmar Honsová.

Podmínky pro lyžování ve většině středisek by měly být ideální, navíc vylepšit by je ještě mělo noční sněžení. Na východě a jihu České republiky by mělo napadnout přes deset centimetrů sněhu. A to může dělat velké problémy řidičům. Silničáři budou sice celou noc v pohotovosti, přesto čerstvý sníh může komplikovat zítřejší návrat z horských středisek.