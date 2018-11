Výroba vánočních ozdob jede naplno. Zkusili jsme, co obnáší

Výrobci dekorací teď mají hodně napilno, reportér TV Nova Petr Brzek dokonce musel v Horním Bradle na Chrudimsku přiložit ruku k dílu. Ne všechny jeho výrobky by se ale daly s úspěchem prodat.

Někteří lidé mají před očima Vánoce každý den. A třeba Lída Vykoukalová už nepřetržitě 29 let. Výroba jediné ozdoby trvá i týden a postupně se na tom podílí osm párů rukou. Motivů jsou stovky, protože co zákazník, to jiné přání.

Kdo chce být in, ten bude mít letos na stromečku andělíčky nebo sýkorky. A dekorace ve všech barvách. A co stát, to jiný vkus. Rakušané mají rádi draze vypadající ozdoby a Švýcaři zase milují bohaté vzory. Za oceánem letí dokonce okurky a brokolice.

Sedmdesát procent zaměstnanců se prý nikdy nenaučí ozdoby správně vyfukovat, takže celá firma byla zvědavá, jestli pardubický reportér posílí její řady. Po kilech zničeného skla se už na to nemohli dívat, a tak přišla posila.

Šikovné ruce dokážou za směnu namalovat až sto padesát ozdob. Je-li vzor lehčí, i pětkrát tolik.