Výrobce stahuje Ibalgin pro děti. Může ohrozit zdraví, varuje úřad

Farmaceutická společnost Sanofi-Aventis stahuje z trhu Ibalgin Junior šarže č. 8K0151. Může v něm být cizorodá látka. Volně prodejný lék užívají ke zmírnění bolesti a teploty děti od 6 do 12 let. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) nelze vyloučit, že by při požití léku mohlo být ohroženo zdraví pacientů.