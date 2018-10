Vyšachování ANO může městům uškodit, varují ekonomové!

Sestavování koalic se v několika krajských městech mění v boj a možné odplaty mezi hnutím ANO a ODS. Poté co v Brně vyšachovali občanští demokraté tamní buňku ANO, v Liberci se děje pravý opak, ANO tam vrací úder. Podle politologů by ale vyšachování hnutí mohlo městům uškodit.

Spřátelené strany si v politice pomáhají. Naopak ty konkurenční si podle odborníků nezřídka komplikují život - a to i na krajské úrovni. Snížit rozpočet konkrétním městům ale není jednoduché.

"Jestliže by se stát rozhodl, že to Brnu chce zkrouhnout, tak by to musel zkrouhnout všem dalším městům a obcím, protože se to vypočítává na základě přesné procentuální částky," vysvětlil ekonom Lukáš Kovanda. A to by poškodilo i obce vedené vládní stranou.

Ministerstva by ale mohla brzdit některé investiční projekty. "Takové, o kterých se třeba hlasuje v parlamentu, o kterých se hlasuje v jednotlivých městech, kdy se třeba jedná o nějaké dálniční obchvaty a další věci," uvedla ekonomka Markéta Šichtařová.

V již zmíněném Brně, kde ANO zřejmě skončí v opozici, by mohlo jít například o plánovanou stavbu hlavního nádraží. Páky ale mají různá ministerstva.

"Bude se to dotýkat ministerstva financí, ministerstva dopravy, ale mimochodem i ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva životního prostředí. A pak celá řada aktivit a dotací jde pod řadu státních orgánů, které jsou podřízeny mnoha ministerstvům," prohlásil politolog Jan Kubáček.

Odborníci ale dodávají, že každá mince má dvě strany - a že případné blokování finančních toků z ministerstev směrem k obcím by se nakonec mohlo otočit proti samotnému hnutí ANO. "Pokud to daný starosta umí komunikovat tak, aby tu vinu za pozdržení peněz převedl na to ministerstvo, pak se to může otočit právě i proti hnutí ANO," popsal politolog Lukáš Novotný.

Jestli by obce kvůli ministerstvům mohly přijít o peníze, jsme se chtěli zeptat premiéra - celý den ale nebyl k zastižení. Už dříve ale prohlásil, že vzniklá koalice v Brně, ze které ODS vyšachovala ANO, je "megapodraz" a "návrat kmotrů".

Na severu Čech tak přišlo hnutí ANO zřejmě s odplatou za Brno. Vítězní Starostové chtěli čtyřkoalici, jenže ANO v ní nechce být společně s ODS. Starostové pro většinu ANO potřebují, ODS má tak zřejmě smůlu. V Pardubicích ale zřejmě zase vrací úder ODS.