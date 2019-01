Vyšetřování smrti malého Julena pokračuje! Viníkům hrozí čtyři roky

Dva týdny prožívalo Španělsko i celý svět příběh rodiny, která doufala v záchranu svého dvouletého syna Julena, jež spadl do 71metrové šachty. Záchranu komplikovala šíře šachty, počasí i tvrdá žula bránící vykopání tunelu. V sobotu se nakonec záchranářům podařilo k chlapci dostat. Bylo však pozdě a chlapec už nebyl naživu. V neděli se konal jeho pohřeb. Španělsko vyhlásilo také třídenní smutek.

Policisté stále prošetřují příčinu smrti, kterou by měla určit pitva. Podle odborníků chlapce zabil už pád do šachty. Španělská civilní garda vyšetřuje na žádost Soudního dvora všechny okolnosti chlapcovy smrti, uvedl španělský deník El Mundo.

Nehoda se stala na pozemku majitele farmy Davida, který je příbuzný rodičů Julena. Ten měl podle vyšetřování nechat na svém pozemku vybudovat šachtu, a to nelegálně. Zhotovit ji pak měl Antonio Sánchez. Oba jsou mezi podezřelými. Pokud by je soud uznal vinnými, mohou dostat až čtyři roky vězení.

Případem se zabývá soudkyně Maria Elena Sancho, která má již k přístupu zprávu od ochránců přírody a také policie. Majitel farmy neměl mít ke stavbě šachty žádné povolení. Firma, která pracovala na její výstavbě, měla práce provádět nelegálně.

Majitel také nepřijal bezpečnostní opatření, která by nehodě zabránila. "Bude to soudce, který to určí, ale je jasné, že si byl majitel farmy vědom existence šachty… Rozhodl se zorganizovat rodinnou hostinu s malými dětmi, aniž by učinil bezpečnostní opatření, která by zabránila tomu, aby tam někdo spadl," uvedl jeden z vyšetřovatelů pro El Mundo.

První chlapcova pitva ukázala, že utrpěl během pádu 13. ledna vážné poranění hlavy a mnohočetná zranění. Julen měl také přistát na dno šachty široké 25 centimetrů nohama a poté spadnout na kameny, které byly všude kolem.

