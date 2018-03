Vyšetřování vraždy přineslo zvrat v případu! Ministr lhal, tvrdí portál

Vyšetřování vraždy slovenského novináře a jeho partnerky přineslo dramatický zvrat. Po smrti Jána Kuciaka se totiž tamní policie zaměřila na italskou mafii a její chapadla sahající až do politiky. Do centra všeho dění se kvůli tomu dostal i ministr vnitra Robert Kaliňák, který tvrdil, že Italové příliš nespolupracovali, co se 'Ndranghety týče. Teď se ale ukázalo, že vše bylo zřejmě úplně jinak.