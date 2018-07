Vysoce postavený kardinál rezignoval. Obtěžoval chlapce!

Vůbec poprvé se stalo, aby církev vykázala některého člena ze svých řad ještě před tím, než proběhne soud, uvedla agentura AP.

V prohlášení Vatikánu k události stojí, že kardinál bude odsouzený k "životu v ústraní, modlitbám a pokání, dokud jeho případ neprošetří příslušný církevní soud".

#PopeFrancis accepts the resignation of American Cardinal Theodore #McCarrick from the College of Cardinals, and barred him from the exercise of any public ministry.https://t.co/YrL83iFJkt