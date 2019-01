Výstava světoznámého studia Pixar - 30 let animace, míří do Čech

Od 15.2 do 26.5. 2019 se v prostorách Křižíkových pavilonů Výstaviště Holešovice Praha uskuteční velkolepá výstava nejznámějšího animačního studia světa - Pixaru. Výstava, s názvem Pixar - 30 let animace, představí návštěvníkům historii i současnost věhlasného studia, nechá nahlédnout pod pokličku nejlepším animátorům planety, odvypráví vývoj tvorby populárních postav z filmů, představí originální skici a postupy, které stojí za vznikem fenoménu. Expozici v minulosti zhlédly miliony návštěvníků po celém světě. Nyní se chystá na svou premiéru v České republice.

Od prvních krátkých animovaných filmů k Toy Story až po Úžasňákovi. Více než třicet let vývoje a práce, z malé skupiny nadšenců až k nejslavnějšímu animačnímu studiu planety. Tak by se dal ve zkratce charakterizovat celkový vývoj studia Pixar. To vše představí velkolepá výstava, kterou od 14. února 2019 budou mít možnost navštívit fanoušci v České republice. V rámci expozice uvidí stovky originálních skic slavných postaviček, které znají z pláten kin. Projdou celkovou historií studia, která je spjata s velkými osobnostmi jako je například Steve Jobs, zakladatel značky Apple, zjistí, jaké to je tvořit animovaný film a co všechno předchází tomu, než daný charakter ožije a začne vyprávět příběh.

Zdroj: Pixar/Disney copyright



Výstava Pixar 30 let animace je oficiální putovní expozicí významného studia, které v roce 1995 uvedlo na plátna kin přelomový film Toy Story a přepsalo tak historii animace. V rámci expozice usednou návštěvníci do kinosálu nazvaném "Artscape“, kde zhlédnou speciální film, ve kterém se na jednom plátně potkají nejznámější charaktery, které pod hlavičkou Pixaru vznikly. Velkým lákadlem bude také speciální zařízení Zoetrop, díky kterému ožijí modely postaviček přímo před zraky diváků. Pro školní výpravy bude připraven speciální tištěný průvodce výstavou, který bude volně ke stažení na webových stránkách www.pixarexhibition.cz. Pořadatelé chystají také interaktivní část výstavy.

Zdroj: Pixar/Disney copyright



"V rámci interaktivní části výstavy nabídneme pohled na principy animovaného filmu. Návštěvníkům hravým způsobem vizualizujeme a zprostředkujeme principy animace, seznámíme např. s pravidly barevnosti filmů, ale i s nadsázkou, kterou animátoři vkládají do postav pomocí proporcí, emocí a pohybu" říká jedna z producentek výstavy, Markéta Matoušková.

Zdroj: Pixar/Disney copyright

Vznik studia Pixar se datuje do roku 1979 kdy George Lucas pověřil Eda Catmulla vedením jedné z divizí tehdejšího Lucas filmu. Jeho úkolem bylo dodávat systém editování digitálního videa, digitálního zvuku a tisk digitálních filmů. O několik let později se ke skupině přidal animátor John Lasseter, který později světu představil první počítačem animovaný film André a včela. Zásadní okamžik ve vývoji Pixaru přišel v roce 1986, kdy společnost zakoupil počítačový guru Steve Jobs, který ji definitivně osamostatnil. V té době měl Pixar zhruba čtyři desítky zaměstnanců. Následují roky usilovné práce, výroby přelomových animačních počítačových systémů i premiér krátkých animovaných filmů, ve kterých Pixar představuje dosud nevídané prvky animace.

Zdroj: Pixar/Disney copyright

Velký třesk přišel v roce 1995, kdy Pixar založil vlastní univerzitu a následně uvedl do kin první celovečerní počítačem animovaný film Toy Story. Tehdy začal být Pixar takovým Pixarem, jakým ho známe dnes. Příběh hraček se stává přelomem v oblasti kinematografie. John Lasseter získal cenu Oscar za zvláštní přínos a film byl jako první animovaný film historie nominován na cenu za nejlepší původní scénář. O rok později se o slovo hlásí scénárista a režisér Jan Pinkava, česká stopa v Pixaru. Ten na plátnech kin představil krátký film Geriho Hra. Jde o první film Pixaru s lidským hrdinou v hlavní roli. Ve stejnou dobu uzavřel Pixar důležitou dohodu se společností Disney na spolupráci při produkci dalších pěti filmů. Následují premiéry filmů Život brouka, Toy story 2, Příšerky s.r.o., Hledá se Nemo, Úžasňákovi, Auta, Ratatouille, Vall-I a mnoho dalších. Celkem se jedná o více než dvacet celovečerních filmů.

Českým pořadatelem výstavy je společnost Art Movement, která v minulosti v Praze organizovala další úspěšné výstavy. Konkrétně šlo např. o expozici Tim Burton a jeho svět (2014) nebo David Cronenberg: Evolution (2016).



Zdroj: Pixar/Disney copyright

Výstava Pixar - 30 let animace představí celou historii slavného studia a vezme návštěvníky na cestu do animovaného světa. Více informací o výstavě najdete na www.pixarexhibition.cz

Vstupenky je již možné zakoupit online (TicketMaster) nebo přímo na místě.

